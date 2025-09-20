Οικονομία | Διεθνή

Σίμκους: Η ΕΚΤ χρειάζεται μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Χωρίς μία τέτοια κίνηση, ο κεντρικός τραπεζίτης της Λιθουανίας υποστηρίζει ότι η αύξηση των τιμών καταναλωτή κινδυνεύει να μην φτάσει τον στόχο του 2%.

Με μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός και η οικονομική ανάπτυξη δεν θα απογοητεύσουν, σύμφωνα με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Γκεντιμίνας Σίμκους.

Χωρίς μία τέτοια κίνηση, ο κεντρικός τραπεζίτης της Λιθουανίας υποστηρίζει ότι η αύξηση των τιμών καταναλωτή κινδυνεύει να μην φτάσει τον στόχο του 2%, απορρίπτοντας τις ανησυχίες για υπέρβαση του στόχου.

«Από τη σκοπιά διαχείρισης κινδύνου είναι προτιμότερο να μειώσουμε τα επιτόκια από ότι να μην το κάνουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στην Κοπεγχάχη όπου συμμετέχει σε συνάντηση ευρωπαίων υπουργών οικονομικών. «Ο στόχος για τον πληθωρισμό θα ωφεληθεί, η οικονομία θα ωφεληθεί, οπότε καλύτερα να το κάνουμε τον Δεκέμβριο και μετά να περιμένουμε», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, παρ' ότι κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συμμερίζονται τις απόψεις του Σίμκους, η πλειονότητα όσων έχουν μιλήσει μετά την διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα την προηγούμενη εβδομάδα, θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει ως έχει.

