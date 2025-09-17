Στο 2,5% τα επιτόκια στον Καναδά - Μείωση κατά 25 μονάδες βάσης

Σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,5% προχώρησε η Τράπεζα του Καναδά, όπως είχαν ευρέως προεξοφλήσει οι αγορές.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση που δρομολογεί η τράπεζα από τον Μάρτιο ενώ στο κοινό ανακοινωθέν δεν υπάρχει αναφορά σε μελλοντικές κινήσεις ενώ οι αξιωματούχοι «θα προχωρήσουν προσεχτικά», προσθέτοντας ότι «οι ανατρεπτικές επιπτώσεις των μεταβολών στο εμπόριο θα συνεχίσουν να αυξάνουν το κόστος, ακόμη και αν επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα».

«Με μία πιο αδύναμη οικονομία και μικρότερο ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό, το ΔΣ έκρινε ότι μία μείωση του βασικού επιτοκίου είναι κατάλληλη για την καλύτερη εξισορρόπηση των μελλοντικών κινδύνων» τόνισε σε δήλωσή του ο κεντρικός τραπεζίτης του Καναδά Τιφ Μάκλεμ.

Παράλληλα, επισήμανε τρεις παράγοντες πίσω από την απόφαση: