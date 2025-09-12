Ο Κάθετος Διάδρομος, με αφετηρία την Ελλάδα, βασική «αρτηρία» για την αύξηση του μεριδίου του LNG από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει η Ελλάδα στον διπλό στόχο που έχουν θέσει οι ΗΠΑ στο ενεργειακό τους δόγμα υπό την προεδρία Τραμπ, και το οποίο είναι τόσο η ενίσχυση των εξαγωγών LNG προς την EE όσο και η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Το «σήμα» αυτό εξέπεμψε Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, κατά τις επαφές του τόσο με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ υπό τον Σταύρο Παπασταύρου, όσο και με την «ενεργειακή ελίτ» της χώρας μας, σε γεύμα εργασίας χθες στο περιθώριο της επίσκεψής του στο τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Εκτός από το γεγονός ότι επέλεξε την Ελλάδα για δεύτερο σταθμό του πρώτου ταξιδιού του εκτός ΗΠΑ, ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του κ. Μπέργκαμ επίσης στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της επίσκεψης, όπου μίλησε για ευοίωνες προοπτικές της Ελλάδας, λόγω της στρατηγικής της θέσης καθώς των θετικών ενεργειακών κυβερνητικών πολιτικών της – λόγους για τους οποίους βρέθηκε στην Ελλάδα, όπως πρόσθεσε, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση Τραμπ.

Με τις ίδιες δηλώσεις, κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να προσφέρουν στους Ευρωπαίους συμμάχους τους άφθονη ενέργεια, που είναι αξιόπιστη, ανταγωνιστική και ασφαλής. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν τον πρώτο πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής των ΗΠΑ, ο οποίος είναι η ευημερία, όπως σημείωσε.

Η απεξάρτηση από τη Μόσχα

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι το φυσικό αέριο είναι η μόνη λύση για να ενισχυθεί άμεσα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να καλύψει την επερχόμενη αύξηση για ηλεκτρισμό -η οποία θα είναι πρωτόγνωρη λόγω της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μπέργκαμ, το αμερικανικό LNG εξυπηρετεί και τον δεύτερο πυλώνα της αμερικανικής πολιτικής, ο οποίος είναι η ειρήνη.

Όπως ξεκαθάρισε, οι δύο μείζονες πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τροφοδοτούνται από έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου και αερίου, χωρών που είτε εμπλέκονται ενεργά στις συρράξεις με τους Δυτικούς συμμάχους μας, είτε χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις. «Δέσμευση του προέδρου Τραμπ είναι η ειρήνευση, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την προσφορά άφθονης ενέργειας, ώστε να υπάρξει ανάσχεση στις πωλήσεις αυτών των χωρών», σημείωσε, «φωτογραφίζοντας» τη Ρωσία χωρίς να την κατονομάζει. Ανάσχεση που όπως είναι φυσικό, για την αμερικανική πλευρά «περνά» και από την αντικατάσταση του ρωσικού αερίου και στο ελληνικό μίγμα.

Ελλάδα και Κάθετος Διάδρομος

Τόσο από τις επαφές του, όσο και από τα δημόσια σχόλιά του, ο Αμερικανός αξιωματούχος κατέδειξε πως η θέση της Ελλάδας είναι αναβαθμισμένη, καθώς η χώρα μας αποτελεί αφετηρία του Κάθετου Διαδρόμου – του συστήματος αγωγών που φτάνει μέχρι την Ουκρανία στα δυτικά και ο οποίος δυνητικά μπορεί να φτάσει στα δυτικά μέχρι τη Σλοβακία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σαφές μήνυμα της επίσκεψης είναι πως οι ΗΠΑ θεωρούν τη συγκεκριμένη όδευση βασικό «όχημα» για να αυξήσουν το μερίδιο του αμερικανικού LNG στην ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι παράλληλα στον «εκτοπισμό» των ρωσικών εξαγωγών στη Γηραιά Ήπειρο.

Παράλληλα, με βάση τις ίδιες πληροφορίες στις κατ΄ ίδιαν συναντήσεις του κατέδειξε την ανάγκη να «ωριμάσει» περαιτέρω ο Vertical Corridor, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες μεταφοράς προς Βορρά αμερικανικού αερίου που θα φτάνει στις εγχώριες «πύλες» LNG. Για αυτό τον σκοπό, θα χρειαστούν νέες επενδύσεις, όπως και η εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου στις εμπλεκόμενες χώρες.

«Η Ελλάδα είναι εξαιρετικός εταίρος, LNG που φτάνει στη Ρεβυθούσα μπορεί να μεταφερθεί στη συνέχεια μέσω αγωγών μέχρι την Ουκρανία. Έχει αποδειχθεί ότι ο Κάθετος Διάδρομος λειτουργεί και μπορεί να φέρει ειρήνη και σταθερότητα σε όλη την περιοχή», σημείωσε χθες στη συνέντευξη Τύπου στο τέρμιναλ του ΔΕΣΦΑ.

Το γεύμα εργασίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε παρόμοιο πνεύμα κινήθηκε η τοποθέτηση του κ Μπέργκαμ στο γεύμα εργασίας στο οποίο παρακάθισε με Έλληνες επιχειρηματίες στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Ρεβυθούσα. Στο γεύμα έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων οι Γ. Στάσσης (Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ), Ε. Μυτιληναίος (Πρόεδρος και CEO της Metlen), Κ. Ξιφαράς (Ξιφαράς (CEO της ΔΕΠΑ Εμπορίας), Α. Σιάμισιης (CEO της Helleniq Energy), Γ. Περιστέρης (Πρόεδρος και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), Εξάρχου (Πρόεδρος και CEO της AKTOR), Δ. Κοπελούζος (επικεφαλής του Ομίλου Copelouzos), καθώς και στελέχη της ουκρανικής DTek.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στον επενδυτικό «πυρετό» που επικρατεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκτινάσσοντας σύντομα τις αμερικανικές εξαγωγικές δυνατότητες LNG. Σημείωσε ενδεικτικά πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή τέσσερα τέρμιναλ υγροποίησης, τα οποία θα ενισχύσουν κατά αρκετές δεκάδες bcm τις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επίσης, δύο ακόμη τέρμιναλ βρίσκονται στα σκαριά, ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης σε καύσιμο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για αύξηση των αμερικανικών ενεργειακών εξαγωγών προς τη Γηραιά Ήπειρο την επόμενη 3ετία συνολικά στα 750 δισ. δολάρια. Τόνισε πως ο στόχος αυτός είναι αισιόδοξος, παραμένοντας ωστόσο εφικτός χάρις στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ.