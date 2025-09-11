ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 20,4% στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 - Στα 9,257 δισ. ευρώ

Σε 9,257 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2023, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 20,4%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σε 9,257 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2023, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 20,4%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 10,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το έτος 2022.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το έτος 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 6,184 δισ. ευρώ και με ποσοστό 66,8% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3,072 δισ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 33,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Φόροι ενέργειας

Το 2023, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 7,547 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 24,4% σε σύγκριση με το 2022. Οι ενεργειακοί φόροι αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 81,5% για το έτος 2023.

Η μεγάλη μείωση των φόρων ενέργειας κατά το έτος αναφοράς 2023, οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του "Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας αγοράς" με ισχύ από 1η Ιουλίου 2022 έως 1η Ιουνίου 2023. Ο μηχανισμός αυτός, αφορούσε σε παρακράτηση μέρους των εσόδων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και αποδόθηκε στο σύνολό του στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας "D35 - Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και κλιματισμού". Το έτος αναφοράς 2023, ο φόρος αυτός ήταν 703,0 εκατ. ευρώ (από 2,889 δισ. ευρώ το έτος 2022).

Το 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν συνολικά 5,547 δισ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2 δισ.

Φόροι μεταφορών

Το 2023, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1,681 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 6,9% σε σχέση με το 2022. Οι φόροι μεταφορών αποτέλεσαν το 18,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων για το έτος 2023.

Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 1.044 δισ. ευρώ ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 636,1 εκατ. ευρώ.

Φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων

Το 2023, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 29,0 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους φόρους ρύπανσης και χρήσης πόρων το έτος 2023, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν το ποσό των 27,5 εκατ. ευρώ ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν τα υπόλοιπα 1,5 εκατ. ευρώ.