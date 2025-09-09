Παπασταύρου: Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη σημαντική αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο που αναγνωρίζεται πλέον και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη, ανέδειξε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο διεθνές ενεργειακό «Gastech Forum στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Τη σημαντική αναβάθμιση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο που αναγνωρίζεται πλέον και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη, ανέδειξε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο διεθνές ενεργειακό «Gastech Forum στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σήμερα σε πάνελ με θέμα «Leveraging energy policy to achieve energy security and sustainability goals, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα.

«Το αμερικανικό LNG φτάνει πλέον στη Ρεβυθούσα ή στο FSRU της Αλεξανδρούπολης, και βλέπουμε την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία να συνεργάζονται», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να γίνει ακόμα πολύ δουλειά, ώστε να υπάρξει ένα οικονομικά αποδοτικό προϊόν που να δίνει τη δυνατότητα το LNG να φτάνει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να κινείται βόρεια, «ανατρέποντας την τάξη πραγμάτων που επικρατούσε επί δεκαετίες». Παράλληλα τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο, «γιατί αυτό αποτελεί κλειδί για μια επιχειρηματικά-φιλική συμφωνία. Δεν πρέπει ο προμηθευτής να χρειάζεται να αντιμετωπίζει τέσσερις ή πέντε διαφορετικές χώρες και ισάριθμα διαφορετικά ρυθμιστικά και φορολογικά συστήματα».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι ο κάθετος διάδρομος, που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια, «προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία να μεταμορφώσει την περιοχή, διότι κάθε αγωγός ή κάθε διασύνδεση είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη μεταφορά ενός προϊόντος, ενός εμπορεύματος. Είναι η δημιουργία αρτηριών για την περιοχή που συμβάλλει στην εμπέδωση της σταθερότητας και της προοπτικής. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε».

Κατόπιν, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, και την Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ditte Juul Jørgensen και εκπροσώπους της διεθνούς ενεργειακής βιομηχανίας, όπου και στάθηκε στο πως η Ελλάδα μετατράπηκε από εισαγωγέα φυσικού αερίου το 2020 χώρα σε εξαγωγέα φυσικού αερίου το 2024. Συγκεκριμένα, είπε πως «ο Κάθετος Διάδρομος θα βοηθήσει ουσιαστικά και την Ευρώπη, αλλά και τις ΗΠΑ στον κοινό στόχο αποσύνδεσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και επίτευξης της ενεργειακής αυτονομίας. Μάλιστα, είπε πως σε αυτήν την προσπάθεια το 81% των εισαγωγών LNG της Ελλάδας για το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις ΗΠΑ».

Στο περιθώριο του φόρουμ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε συνάντηση με τον Executive Vice President for Commercial & Strategy και CFO της Conoco Phillips, Andy O’Brian, η οποία εξέφρασε ενδιαφέρον να διερευνήσει -στο άμεσο μέλλον- ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

