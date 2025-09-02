«Συναγερμός» στην αγορά ομολόγων, σε δίνη και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 27 ετών και 16 ετών αντίστοιχα «σκαρφαλώνουν» οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων 30ετούς διάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 27 ετών και 16 ετών αντίστοιχα «σκαρφαλώνουν» οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων 30ετούς διάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, καθώς και οι δύο χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις, οι οποίες τροφοδοτούν ταυτόχρονα και την πολιτική αβεβαιότητα.

Για τα γαλλικά κρατικά ομόλογα 30ετούς διάρκειας, οι αποδόσεις έφθασαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2009, στο 4,513%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,5 μονάδες βάσης. Η πολιτική αβεβαιότητα, μετά την αιφνιδιαστική κίνηση του Γάλλου Πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, και μάλιστα για έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει πολλά και σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, συνεχίζει να αυξάνει το κόστος δανεισμού της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ξένοι αναλυτές αναμένουν κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στην ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου και αναμένουν ότι ο Γάλλος Πρόεδρος θα διορίσει νέο πρωθυπουργό. Έστω κι έτσι, ο διάδοχος του Μπαϊρού θα δυσκολευτεί να πετύχει την κοινοβουλευτική συναίνεση που απαιτείται για την έγκριση του προϋπολογισμού, εκτός κι αν «μαλακώσουν» αισθητά τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Κάτι που, αν συμβεί, θέτει εν αμφιβόλω το εύρος της δημοσιονομικής προσαρμογής που θα πετύχει η χώρα.

Το χειρότερο σενάριο ωστόσο, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, θα είναι μια απόφαση του Μακρόν για πρόωρες προσφυγή σε κάλπες. Όπως εξηγούν, με τους σημερινούς συσχετισμούς οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές πιθανότατα θα καταλήξουν σε ένα εξίσου κατακερματισμένο κοινοβούλιο, και σε αύξηση της κοινοβουλευτικής δύναμης της ακροδεξιάς.

Σε δίνη και το Ηνωμένο Βασίλειο

Στο μεταξύ, και η απόδοση των αντίστοιχων μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου «σκαρφάλωσε» στο υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των 30ετών αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 5,69%, με τη στερλίνα να υποχωρεί ταυτόχρονα στην αγορά συναλλάγματος σε ποσοστό άνω ρου 1%.

Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της χώρας αποτελεί απειλή για το ήδη γεμάτο προκλήσεις δημοσιονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίσει η βρετανική κυβέρνηση, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg θα χρειαστεί να βρει τρόπους για περικοπές ή αύξηση φόρων ώστε να καλύψει ένα κενό 35 δισεκατομμυρίων λιρών (46,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά δύσκολο, δεδομένου ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε ήδη να ανακαλέσει τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μετά από αντιδράσεις βουλευτών.

Σε κάθε περίπτωση, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα χρειαστεί με κάποιο τρόπο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι παραμένουν ανήσυχοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Ευρύτερη ανησυχία

Αν και η παραπάνω εικόνα δεν περιορίζεται στα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, ειδικά τα πρώτα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της ανησυχίας για τα ομόλογα πολύ μεγάλης διάρκειας.

Ενδεικτικά, το επιτόκιο των βρετανικών 30ετών έχει αυξηθεί πάνω από 100 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με μια αύξηση περίπου 80 μονάδων βάσης για αντίστοιχα αμερικανικά και γερμανικά κρατικά ομόλογα.

Ένας ακόμα λόγος για την άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων της Ευρώπης, είναι ότι οι αγορές αναμένουν αυξημένα επίπεδα χρέους λόγω αύξησης των αμυντικών δαπανών. Έτσι, και οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών ομολόγων έφθασαν σε νέο υψηλό 14 ετών, στο 3,41%, ενώ τα 10ετούς διάρκειας που είναι και το σημείο αναφοράς της ευρωζώνης, αυξήθηκαν κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,79%.

Την ίδια στιγμή, τα 30ετή ομόλογα της Ισπανίας σημείωσαν αύξηση κατά 5 μονάδες βάσης έως το 4,297%, το υψηλότερο επίπεδό τους από το Νοέμβριο 2023, ενώ τα αντίστοιχα της Ιταλίας έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Απρίλιο, στο 4,661%.

