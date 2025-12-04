Στο Νέο Δελχί ο Πούτιν - Συνομιλεί με Μόντι

Οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν πάνω στο κόκκινο χαλί αφότου ο Πούτιν κατέβηκε από το αεροσκάφος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε σήμερα στο Νέο Δελχί, όπου τον υποδέχτηκε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην παλιά φίλη χώρα Ινδία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Πούτιν που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, συνοδεύεται από κορυφαίους υπουργούς και μια μεγάλη ρωσική αντιπροσωπεία επιχειρηματιών, καθώς η Μόσχα και το Νέο Δελχί επιδιώκουν να επεκτείνουν τις οικονομικές τους σχέσεις και σε άλλους τομείς εκτός από αυτούς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα παραθέσει σήμερα δείπνο στον πρόεδρο Πούτιν, ενώ αύριο Παρασκευή οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση κορυφής. Η παρουσία του Μόντι στο αεροδρόμιο όπου υποδέχθηκε τον Πούτιν κατά την άφιξή του, είναι μια σπάνια χειρονομία, καθώς οι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την περιοχή συνήθως γίνονται δεκτοί από κορυφαίους υπουργούς της Ινδίας.

Ο Μόντι είχε υποδεχθεί ακόμη τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, τον Φεβρουάριο.

Επίσης, πήγε στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος επισκέφθηκε την Ινδία το 2020.