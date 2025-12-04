Σφοδρή καταιγίδα χτυπά την Αττική - Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Στην περιοχή του Πειραιά η πυροσβεστική έχει λάβει 11 κλήσεις για άντληση νερών από πλημμυρισμένους δρόμους και πέντε κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται στην Αττική με την κακοκαιρία Byron να πλήττει ολόκληρη την χώρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα στην Αττική από τα δυτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Δ. Αττική όπου λόγω υπερχείλισης ρέματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε λόγω υπερχείλισης ρέματος και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Σε ποτάμια, όμως, μετατράπηκαν και οι δρόμοι της Αθήνας, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Επιπλέον, λόγω συσσώρευσης υδάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 40 κλήσεις εκ των οποίων 4 αφορούν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Επίσης, περισσότερες από 30 κλήσεις αφορούν αντλήσεις υδάτων και 3 για κοπές δέντρων, ενώ, όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αναμένεται να αυξηθούν.

Τα περισσότερα προβλήματα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται σε Νότια Προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Νωρίτερα, υπήρξε απόφαση τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή (4/12), ενώ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή το επόμενο διήμερο.

Σε κατάσταση επιφυλακής η Πυροσβεστική - Σε αυξημένη ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ζητήθηκε από τον κ. Κεφαλογιάννη, να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) από όλους τους αρμόδιους φορείς, δήμους και περιφέρειες κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σημειώνεται πως προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

• Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

• Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα.

• Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

• Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.