ΧΑ: Μικρά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη σε μια άνευρη συνεδρίαση

Με εναλλαγές προσήμου και μόνιμα κάτω από τις 2.100 μονάδες κινήθηκε την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης, με τον τζίρο της ημέρας στα 172 εκατ. ευρώ. Σαράντης και Cenergy ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap,

Σε μια σχετικά άνευρη συνεδρίαση, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε με εναλλαγές προσήμου και μόνιμα κάτω από τις 2.100 μονάδες, η Λεωφόρος Αθηνών έκλεισε την Πέμπτη με οριακή άνοδο.

Παρά το γεγονός ότι Φρανκφούρτη και Παρίσι κινήθηκαν σταθερά σε θετικό έδαφος, με κέρδη της τάξης του 0,95% και 0,40% αντίστοιχα, και με τον βρετανικό FTSE 100 να σταθεροποιείται σε -οριακά- θετικό έδαφος, η ελληνική αγορά βρέθηκε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων. Από τη μία, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, κυρίως στις τράπεζες και σε κάποιους δεικτοβαρείς τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης και, από την άλλη, στοχευμένες εισροές σε μη τραπεζικά blue chips, οδήγησαν τον ΓΔ σε διακυμάνσεις, σε εύρος 20 περίπου μονάδων.

Στα θετικά της συνεδρίασης το γεγονός ότι αρκετές μετοχές είδαν στα χαμηλά τους να ενεργοποιούνται αγοραστές, αναχαιτίζοντας ή περιορίζοντας τις πιέσεις. Ενδεικτική η αντίδραση της Coca-Cola HBC από τα 42,08 ευρώ, αλλά και το γύρισμα των ΕΤΕ, Eurobank και Τρ. Πειραιώς σε θετικό έδαφος.

Στα θετικά και το συνεχιζόμενο rotation, με τον τίτλο της Σαράντης να καταγράφει σήμερα τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις 22 Αυγούστου, τη Cenergy να ενισχύεται άνω του 3% ή τον τίτλο του ΟΠΑΠ να κλείνει πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας.

Όλα αυτά, ωστόσο, σε σχετικά ρηχό υπόβαθρο, καθώς ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 171,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €21,5 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ο Δεκέμβριος είναι παραδοσιακά μήνας εξασθενημένης συναλλακτικής δραστηριότητας και, όσο πλησιάζουμε προς την εορταστική περίοδο, αυτό πιθανώς θα γίνεται όλο και πιο εμφανές. Έτσι, η συσσώρευση στο ελληνικό ταμπλό συνεχίζεται, χωρίς να υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις για τις διαθέσεις της αγοράς να διαφύγει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον μεγάλων ξένων θεσμικών για συγκεκριμένους ελληνικούς τίτλους παραμένει ζωηρό, όπως στην περίπτωση της Goldman Sachs που τοποθετεί την Alpha Bank στις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές της.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης ολοκληρώθηκε για τον Γενικό Δείκτη στις 2.090,64 μονάδες με μικρά κέρδη 0,20%. Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ «μετράει» μέχρι στιγμής κέρδη 0,36%.

Με εναλλαγές προσήμου κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης, που βρέθηκε να υποχωρεί σε ποσοστό έως και 0,076%, κατάφερε ωστόσο να κλείσει με θετικό πρόσημο (+0,42%) στις 2.330,38 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 61 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, έναντι 56 που υποχώρησαν και 34 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ο τίτλος της Σαράντης έκλεισε με άνοδο 3,22% στα 12,82 ευρώ, ενώ πάνω από 3% ενισχύθηκε και η Cenergy κλείνοντας στα 15,50 ευρώ. Με κέρδη 1,56% στα €18,20 ακολούθησε ο ΟΠΑΠ, και η Optima με άνοδο 1,43% στα 7,79 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Aktor (+0,86%), ΕΥΔΑΠ (+0,82%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (0,73%), ΕΤΕ (+0,53%), Alpha Bank (+0,41%), Τρ. Πειραιώς (+0,31%) και Eurobank (+0,14%).

Σε αρνητικό έδαφος, οι Elvalhalcor και ΔΕΗ υποχώρησαν 1,32% και 0,90% αντίστοιχα, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-0,75%), Helleniq Energy (-0,71%), Motor Oil (-0,60%), Τιτάν (-0,33%), ΟΤΕ (-0,29%), Aegean (-0,28%), Metlen (-0,19%) και ΔΑΑ (-0,10%).