Επιφυλακτικότητα στη Wall Street με «μάκρο» για την αγορά εργασίας και Fed στο επίκεντρο

Οι επενδυτές αναμένουν την συνεδρίαση της Federal Reserve στις 10 Δεκεμβρίου, διατηρώντας μια θετική στάση θα προχωρήσει μείωση των επιτοκίων.

Αρνητικά πρόσημα και επιφυλακτικότητα παρουσιάζουν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις εκθέσεις για τις απολύσεις και τα νέα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να να δουν αν υπάρχει «φως στο τούνελ» για την πορεία της αγοράς εργασίας, ενώ το βλέμμα τους είναι στραμμένο και στην επικείμενη συνεδρίαση της Fed την άλλη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Dow Jones χάνει 0,08% στις 47.842 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,12% στις 6.741 μονάδες, ενώ ο Nasdaq διολισθαίνει 0,15% στις 23.419 μονάδες.

Την Τετάρτη σημειώθηκαν κέρδη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Dow Jones κέρδισε 0,86%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,30%, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,17%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Salesforce ενισχύεται κατά σχεδόν 0,5%, καθώς πέτυχε ιστορικό υψηλό για γ' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,25 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 2,86 δολάρια. Τα έσοδα άγγιξαν τα 10,26 δισ. δολάρια έναντι 10,27 δισ. δολαρίων των προβλέψεων, σημειώνοντας άλμα 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,09 δισ. δολάρια, ή 2,19 δολάρια ανά μετοχή, από 1,53 δισ. δολάρια, ή 1,58 δολάρια ανά μετοχή, το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, ενισχυμένα από κέρδη 263 εκατ. δολαρίων από στρατηγικές επενδύσεις. Για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, η Salesforce προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 3,02 έως 3,04 δολαρίων, με έσοδα 11,13 δισ. δολαρίων έως 11,23 δισ. δολαρίων.

Στα μάκρο της ημέρας, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους τους παρά το κύμα πρόσφατων ανακοινώσεων απολύσεων.

Ειδικότερα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου υποβλήθηκαν μόλις 191.000 νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, αριθμός μειωμένος κατά 27.000 από τον αντίστοιχο της εβδομάδας που είχε προηγηθεί. Το ποσοστό ήταν κάτω από όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.

Επιπλέον, μειώθηκαν οι απολύσεις στις αμερικανικές εταιρείες τον περασμένο μήνα, μετά την αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο παρέμειναν σε υψηλό τριετίας για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανακοίνωσαν 71.321 απολύσεις τον περασμένο μήνα, περίπου ο μισός από τον συνολικό αριθμό του προηγούμενου μήνα, ο οποίος κατέγραψε τις περισσότερες απολύσεις για οποιονδήποτε Οκτώβριο των τελευταίων 20 ετών, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι επενδυτές αναμένουν την συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την νομισματική πολιτική, διατηρώντας μια θετική στάση ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει μείωση των επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου.