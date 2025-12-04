Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία Byron - Μπαράζ 112

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο, με κατολισθήσεις σε Λακωνία και Ηράκλειο. Μηνύματα από το 112 για Ανατολική Μάνη και Ευρώτα.

Σφοδρά προβλήματα δημιουργεί η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές, με πλημμύρες και διακοπή στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ενδεικτικά, σημειώνονται κατολισθήσεις στην Λακωνία και εστάλησαν μηνύματα από το 112 για Ανατολική Μάνη και Ευρώτα ενώ αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε Ηράκλειο και Ζάκυνθο με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στη Λακωνία ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα. Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως το δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

Συνολικά η Πυροσβεστική πραγματοποίησε πέντε μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν. Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μικροπροβλήματα προκλήθηκαν σε επαρχιακούς, κυρίως, δρόμους και σε ορισμένα χωριά της Ζακύνθου από τη συνεχή και κατά περιόδους έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, κλειστός παραμένει μέχρι αυτή την ώρα ο κεντρικός δρόμος του Αλυκανά στον οποίο επιχειρούν μηχανήματα έργου, προκειμένου να τον δώσουν το συντομότερο στην κυκλοφορία.

Άλλες περιοχές της Ζακύνθου, που παρουσιάστηκαν αντίστοιχα φαινόμενα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την Πολιτική Προστασία και της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου ήταν στον Πλάτανο στο Βανάτο, όπου υπήρχαν χαντάκια που γέμισαν φερτά υλικά, όπως και σε Καταστάρι, Σκουληκάδο και Λουλούδι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κυρίως στην περιοχή του Αγαλά έπεσαν 30 με 38 χιλιοστά βροχής, ενώ στο υπόλοιπο νησί, το ύψος της βροχής ήταν στα 20 με 22.

Παράλληλα, βροχοπτώσεις σημειώνονται από χθες το απόγευμα, στην Κρήτη που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου. Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις είναι ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα να καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Στα Φέρμα Ιεράπετρας όπου τον περασμένο Ιούλιο η μεγάλη πυρκαγιά μετέτρεψε σε κρανίου τόπο την ευρύτερη περιοχή, η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε είχε σαν αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο ο δρόμος έξω από τα χωριό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιεράπετρας Μανώλη Φραγκούλη τα φερτά υλικά και οι μεγάλες ποσότητες λάσπης που κατέβασε το νερό, είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και κυρίως αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων. Στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης επισημαίνονται τα εξής: «Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους και θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της Κρήτης σήμερα Πέμπτη και όλη την Κρήτη την Παρασκευή».

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν και τον Δήμο Ηρακλείου τις επόμενες ώρες, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, αποφασίστηκε το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό να παραμείνει σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ανοικτό προσφέροντας και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης των αστέγων σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας: