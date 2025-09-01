Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία: Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας και ψηφιοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων

Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για πάνω από 290.000 κατοίκους στις περιοχές της Εορδαίας, Κέρκυρας, Ιωαννίων (Ελλάδα) - Μπερατίου και Χειμάρρας (Αλβανία).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε τις συμβάσεις χρηματοδότησης για τα στρατηγικά έργα:

- «Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας» (CIRCLE) με προϋπολογισμό 1.987.896,42 ευρώ και

- «Εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της διαχείρισης απορριμμάτων σε αστικές περιοχές» (DIGITAL) με προϋπολογισμό 2.494.610,11 ευρώ

στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027».

Τα εν λόγω στρατηγικά έργα θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην εκπλήρωση του ειδικού στόχου της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι δράσεις στο πλαίσιο του έργου «Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας» (CIRCLE) στοχεύουν στη διαχείριση αποβλήτων αγροτικής και υδρόβιας προέλευσης, και θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Κυκλικής Οικονομίας στη Δυτική Μακεδονία όπως και την εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων στο Φιέρι και το Πόγραδετς (Αλβανία). Άλλες δράσεις του CIRCLE, στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω δράσεων ενημέρωσης σε σχολεία, όπως και τη σχετική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων. Στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριμμάτων, σχεδιάζεται και η μετατροπή αποβλήτων σε προϊόντα υψηλής αξίας για την τοπική οικονομία.

Οι δράσεις του έργου «Εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της διαχείρισης απορριμμάτων σε αστικές περιοχές» (DIGITAL) περιλαμβάνουν την αναβάθμιση και εγκατάσταση «έξυπνων» κάδων υιοθετώντας το σύστημα “Earn As You Throw”, το οποίο χρησιμοποιεί κάδους εξοπλισμένους με αισθητήρες, μαγνητικές κάρτες και ζυγαριές ακριβείας για να ενθαρρύνει τους πολίτες να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα στην πηγή. Τα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και τη μείωση των απορριμμάτων προς υγειονομική ταφή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή.

Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για πάνω από 290.000 κατοίκους στις περιοχές της Εορδαίας, Κέρκυρας, Ιωαννίων (Ελλάδα) - Μπερατίου και Χειμάρρας (Αλβανία), όπως και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον πράσινο τομέα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, οργανώσεων και πολιτών.