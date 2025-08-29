Παπαθανάσης: Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αναθεωρημένο πρόγραμμα ΔΑΜ

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα εκπονήθηκε με γνώμονα τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης.

Το «πράσινο φως» στην 1η τροποποίηση του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ελλάδας «άναψε» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνοδεύεται από επικαιροποιημένα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης.

«Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αναθεωρημένου Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που πρότεινε η Ελλάδα, αποτελεί μια ακόμα θετική εξέλιξη, μια αναγνώριση από έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό της επιτυχούς πορείας υλοποίησης και των στόχων του Προγράμματος» τόνισε σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και προσέθεσε:

«Οι αλλαγές που θεσπίζονται ταυτίζονται με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ελλάδας, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η καινοτομία, αλλά κυρίως με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται να οδηγήσουν στην ακόμα πιο στοχευμένη και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που εξασφάλισε ο πρωθυπουργός, πρόκειται να συμβάλλουν σε νέες επενδύσεις και στη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων, κυρίως για τις νέες και για τους νέους. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται ο τόπος, οδηγούμε την Ελλάδα σταθερά μπροστά».

Από την πλευρά του ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης σημείωσε ότι «η έγκριση της 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, υιοθετώντας τις νέες πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες των ίδιων των περιοχών» και συμπλήρωσε: «Αναπροσαρμόζοντας τις αρχικές προτεραιότητες του Προγράμματος στα νέα δεδομένα και με στοχευμένες παρεμβάσεις, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργούμε τις βάσεις για μια δίκαιη, πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα εκπονήθηκε με γνώμονα τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και οι βασικές τροποποιήσεις του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

- Εισαγωγή νέας ειδικής προτεραιότητας «Στήριξη κρίσιμων τεχνολογιών σε στρατηγικούς τομείς (Strategic Technologies for Europe Platform-STEP)», που χρηματοδοτεί επενδύσεις στο πλαίσιο του ειδικού στόχου «Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη - STEP», με βάση την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

- Δημιουργία δύο νέων προτεραιοτήτων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Την Προτεραιότητα «Δράσεις για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και την Προτεραιότητα «Τεχνική Βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της συγκεκριμένης Περιφέρειας έναντι άλλων περιοχών ΔΑΜ (Περιφέρεια Μετάβασης με ποσοστό χρηματοδότησης έως 70%).

- Μεταφορά πόρων από τις προτεραιότητες «Στήριξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας», «Ενεργειακή Μετάβαση - Κλιματική Ουδετερότητα», «Δίκαιη Εργασιακή Μετάβαση», «Ολοκληρωμένες Μικρής Κλίμακας Παρεμβάσεις» και «Τεχνική Βοήθεια» του Προγράμματος ΔΑΜ στις νέες προτεραιότητες που αναφέρονται ανωτέρω.

- Μεταφορά μέρους των πόρων του Προγράμματος ΔΑΜ προς το Πρόγραμμα «Τεχνική βοήθεια και υποστήριξη προς τους δικαιούχους».