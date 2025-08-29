Λιανεμπόριο: Αύξηση σε όγκο και σε τζίρο τον Ιούνιο

Ανοδικά κινήθηκαν τόσο ο όγκος, όσο και ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 7,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,2%