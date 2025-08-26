Λιανεμπόριο: «Απογοήτευσαν» οι θερινές εκπτώσεις - Δύσκολη η επόμενη μέρα για τα εμπορικά καταστήματα

Κατώτερη των προσδοκιών η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα στη διάρκεια της εφετινής εκπτωτικής περιόδου που ρίχνει αυλαία στις 30 Αυγούστου. Τι αποκαλύπτουν στο insider.gr παράγοντες της αγοράς.

«Χαμηλές πτήσεις» κατέγραψαν εφέτος οι θερινές εκπτώσεις, διαψεύδοντας τον εμπορικό κόσμο που είχε εναποθέσει μεγάλο μέρος των προσδοκιών του στην τρέχουσα περίοδο, προσβλέποντας σε αύξηση της επισκεψιμότητάς του και κατ’ επέκταση σε ενίσχυση της κατανάλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν επίσημα τη Δευτέρα 14 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 30 Αυγούστου, με τον κλάδο του λιανεμπορίου να κάνει ήδη «ταμείο», δεδομένου ότι είναι δύσκολο η εικόνα να ανατραπεί στις τελευταίες μέρες που απομένουν για τη λήξη της εκπτωτικής περιόδου.

«Η εικόνα σε όλες τις μεγάλες αγορές ήταν απογοητευτική, δεν πήγαμε καλά», δηλώνει, μιλώντας στο insider.gr, o πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος, καθώς οι καταναλωτές μετά από χρόνια ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων εμφανίζονται εξαιρετικά συγκρατημένοι ως προς τις αγορές τους, επιλέγοντας παράλληλα να διαθέσουν σε άλλους κλάδους τις δαπάνες τους και όχι στο λιανεμπόριο.

«Η μετατόπιση τζίρου σε άλλους κλάδους, όπως εστίαση, αναψυχή κ.α. είναι ορατή», προσθέτει ο κ. Καπράλος, εξηγώντας πως παραδοσιακοί τομείς των εκπτωτικών περιόδων, όπως ένδυση, υπόδηση, κατέγραψαν εφέτος μεγάλη υποχώρηση τζίρου.

Ηλεκτρονικό εμπόριο ψηφίζουν οι καταναλωτές, μεγαλώνει η «διείσδυση» των κινεζικών πλατφορμών

Όπως μάλιστα αποκαλύπτει ο κ. Καπράλος, όταν οι καταναλωτές αποφασίσουν τελικά να προχωρήσουν στις αναγκαίες αγορές τους, δεν στρέφονται στις τοπικές αγορές. Αντίθετα, προτιμούν να ψωνίζουν online, ή να επιλέγουν τα μεγάλα πολυκαταστήματα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

«Οι μικροί του χώρου ‘αδυνατίζουν’ πιο πολύ, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η διείσδυση των κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου στο ελληνικό λιανεμπόριο», σημειώνει. «Το 2024 Temu και Shein είχαν τζίρο στην Ελλάδα περί τα 600 εκατ. ευρώ, τα οποία χάθηκαν από τον κλάδο του ελληνικού εμπορίου, ήτοι το 20% της αγοράς στη χώρα μας», δήλωνε τον περασμένο Ιούνιο στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σε ειδική συνέντευξη Τύπου για το πώς μπορεί να αποτραπεί η «άλωση» της ευρωπαϊκής αγοράς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εξ Ανατολάς.

«Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 70.000 αποστολές δεμάτων την ημέρα από τις κινεζικές πλατφόρμες. Φέτος το νούμερο αυτό αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως και ο τζίρος που κάνουν στην Ελλάδα», εκτιμά ο κ. Καπράλος.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι πέρυσι εισήχθησαν στην Ευρώπη περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δέματα, με το 91% εξ αυτών να προέρχεται από την Κίνα, με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι τα δέματα που έρχονται στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 6 δισεκατομμύρια το 2025.

«Πτώση τζίρου έως και 20%»

Για μετατόπιση και ανακατανομή της τρίμηνης θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δισ. ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες κάνει λόγο και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης. «Οι Έλληνες καταναλωτές επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να ‘αγοράσουν διακοπές’, δήλωσε πριν από μερικά 24ωρα ο κ. Κορκίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με την πορεία των θερινών εκπτώσεων.

«Ενώ η συνολική εικόνα του λιανικού εμπορίου παρουσιάζει βελτίωση με ελαφρά ανοδική τάση, ύστερα από περίπου δύο χρόνια καθοδικής πορείας, δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σε πολλούς εμπορικούς κλάδους και για τις περισσότερες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ και ενώ οι εκπτώσεις βαίνουν τυπικά προς το τέλος τους, τα ταμεία των εμπόρων δείχνουν να είναι φτωχότερα φέτος από το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι» εξήγησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

«Η εικόνα των θερινών εκπτώσεων είναι αρνητική και δεν μπορεί να αναστραφεί με σχεδόν μία εβδομάδα να υπολείπεται μέχρι το τέλος Αυγούστου. Οι φετινές εκπτώσεις ανέδειξαν το έλλειμμα στο διαθέσιμο εισόδημα, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, τις λιγότερες αυθόρμητες αγορές και την πτώση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, που άλλωστε υπολείπεται κατά 19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Επίσης φέτος παρατηρήθηκε εντονότερα η μετατόπιση και ανακατανομή της τρίμηνης θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δισ. ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες σε ποσοστό ανάλογο με τη μείωση που κατέγραψε η λιανική στην ένδυση-υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, και άλλα διαρκή αγαθά. Οι Έλληνες καταναλωτές επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να ‘αγοράσουν διακοπές’. Προηγήθηκαν οι λογαριασμοί, τα μπάνια και ακολούθησαν οι αγορές. Στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας ύψους 1,6 δισ. ευρώ στην πλειονότητα του πήγε σε εισιτήρια και διαμονή σε τουριστικούς προορισμούς. Η επιδείνωση του φετινού τζίρου εκτιμάται σε πρώτη εκτίμηση των τοπικών εμπορικών συλλόγων χαμηλότερα έως και 20%, ενώ οι προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών», αποκάλυψε ο κ. Κορκίδης.

«Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες φαίνεται να επιδεινώνονται, με σχεδόν το 60% να φοβάται ή να αναμένει ελαφρά ή αισθητή χειροτέρευση, δηλαδή μια εκτίμηση, που εκτός από τις τρέχουσες θα επηρεάσει και τις μελλοντικές αγορές τους. Τελικά, ούτε οι καλοκαιρινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ως ‘αντίδοτο’ στον πληθωρισμό, που συνεχίζει να προβληματίζει σοβαρά τα νοικοκυριά και να επιδρά αρνητικά στην ελληνική αγορά», κατέληξε ο κ. Κορκίδης.