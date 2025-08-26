Θεοδωρικάκος: Το υπουργείο Ανάπτυξης επιστρέφει 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

Στην επιστροφή χρημάτων στην ΑΑΔΕ από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, προχωρά για πρώτη φορά το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στην επιστροφή χρημάτων στην ΑΑΔΕ από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, προχωρά για πρώτη φορά το υπουργείο Ανάπτυξης, υλοποιώντας τη δέσμευση του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου: «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».