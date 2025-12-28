Ειδήσεις | Ελλάδα

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο

Newsroom
Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Ταύρο
Ο δράστης που αναζητείται από την ΕΛΑΣ, τραυμάτισε την υπάλληλο και αφαίρεσε 10 χιλ. ευρώ.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην οδό Παλαιολόγου στον Ταύρο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 11 το πρωί ένας άντρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στο πρακτορείο και αφού τραυμάτισε στο χέρι με μαχαίρι την 29χρονη υπάλληλο στη συνέχεια την κλείδωσε μέσα σε γραφείο.

Ακολούθως ο δράστης αφαίρεσε από το χρηματοκιβώτιο και το ταμείο περίπου 10 χιλιάδες ευρώ και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
