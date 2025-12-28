Ειδήσεις | Ελλάδα

Ζελένσκι: Η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους μας - Ζητά περισσότερη πίεση στη Μόσχα

Ζελένσκι: Η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους μας - Ζητά περισσότερη πίεση στη Μόσχα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά ότι τελικά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.

"Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας", έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα "ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους", ανεβάζοντας σχετικό ποστ στο Χ με τις ρωσικές επιθέσεις στη χώρα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

