Wall Street: Οι επενδυτές αναμένουν ότι θα κλείσει το 2025 με θετικό πρόσημο

Καθώς πλησιάζει το νέο έτος, οι επενδυτές εστιάζουν έντονα στο πότε η Fed ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι το αμερικανικό χρηματιστήριο θα κλείσει το 2025 με θετικό πρόσημο την επόμενη εβδομάδα, με τις μετοχές να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά και να πλησιάζουν νέα ανοδικά ορόσημα, ολοκληρώνοντας ακόμη μία ισχυρή χρονιά.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ βρίσκονταν σε τροχιά να κλείσουν τον Δεκέμβριο με άνοδο, αφού οι μετοχές ξεπέρασαν την αναταραχή που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, η οποία προκλήθηκε από την αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών λόγω ανησυχιών που συνδέονταν με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε ιστορικό κλείσιμο την Τετάρτη, ενόψει της αργίας των Χριστουγέννων την Πέμπτη, και βρισκόταν περίπου 1% μακριά από το να αγγίξει για πρώτη φορά το επίπεδο των 7.000 μονάδων. Ο δείκτης αναφοράς ήταν σε τροχιά για τον όγδοο συνεχόμενο μήνα ανόδου, κάτι που θα αποτελούσε το μεγαλύτερο σερί μηνιακών κερδών από την περίοδο 2017-2018.

«Η δυναμική είναι ξεκάθαρα με το μέρος των “ταύρων”», δήλωσε ο Paul Nolte, ανώτερος σύμβουλος πλούτου και στρατηγικός αναλυτής αγορών στη Murphy & Sylvest Wealth Management. «Ελλείψει κάποιου εξωγενούς γεγονότος, η πορεία με τη μικρότερη αντίσταση για τις μετοχές, κατά τη γνώμη μου, είναι ανοδική».

Τα πρακτικά της πιο πρόσφατης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναδεικνύουν τα γεγονότα που θα απασχολήσουν τις αγορές στην εβδομάδα με μειωμένη δραστηριότητα λόγω αργιών, ενώ οι αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων στο τέλος του έτους θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια μεταβλητότητα, σε μια περίοδο όπου οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών μπορούν να μεγεθύνουν τις κινήσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

Καθώς πλησιάζει το νέο έτος, οι επενδυτές εστιάζουν έντονα στο πότε η Fed ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα, η οποία εξισορροπεί τους στόχους του ελεγχόμενου πληθωρισμού και της πλήρους απασχόλησης, μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 75 μονάδες βάσης στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025, στο τρέχον επίπεδο του 3,50% - 3,75%.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη απόφαση της Fed στη συνεδρίαση της 9 - 10 Δεκεμβρίου να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας δεν ήταν ομόφωνη, ενώ οι αξιωματούχοι παρουσίασαν επίσης πολύ διαφορετικές προβλέψεις για την πορεία των επιτοκίων το επόμενο έτος. Τα πρακτικά εκείνης της συνεδρίασης, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τρίτη της επόμενης εβδομάδας, ενδέχεται να είναι «διαφωτιστικά ως προς το ποια ήταν ορισμένα από τα επιχειρήματα γύρω από το τραπέζι», δήλωσε ο Michael Reynolds, αντιπρόεδρος επενδυτικής στρατηγικής στη Glenmede.

«Το να εκτιμήσουμε πόσες μειώσεις επιτοκίων θα έχουμε του χρόνου είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία εστιάζουν αυτή τη στιγμή οι αγορές», είπε ο Reynolds. «Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε απλώς λίγο περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό».

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προτείνει νέο πρόεδρο της Fed για να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, και οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με την απόφαση του Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει τις αγορές την ερχόμενη εβδομάδα.

Με μόλις λίγες συνεδριάσεις να απομένουν για το 2025, ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε άνοδο σχεδόν 18% για το έτος, ενώ ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite σημείωνε κέρδη 22%.

Ωστόσο, ο τεχνολογικός κλάδος, που υπήρξε ο βασικός μοχλός της ανοδικής αγοράς διάρκειας άνω των τριών ετών, έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες τις τελευταίες εβδομάδες, την ώρα που άλλοι τομείς της αγοράς έχουν ξεχωρίσει. Παρά την ανάκαμψη αυτής της εβδομάδας, ο τεχνολογικός τομέας του S&P 500 έχει υποχωρήσει πάνω από 3% από τις αρχές Νοεμβρίου. Στο ίδιο διάστημα, τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, η υγεία και οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν καταγράψει ισχυρά κέρδη.

Οι κινήσεις της αγοράς υποδηλώνουν μια μετατόπιση κεφαλαίων προς τομείς με πιο συγκρατημένες αποτιμήσεις, δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Ameriprise Financial.

«Υπάρχουν περισσότεροι επενδυτές που αρχίζουν να υιοθετούν το αφήγημα ότι η οικονομία βρίσκεται σε αρκετά στέρεη βάση αυτή τη στιγμή», είπε ο Saglimbene. «Και έχει αντέξει πολλά πιθανά εμπόδια φέτος, τα οποία ίσως να μην αποτελούν τέτοια εμπόδια την επόμενη χρονιά».

