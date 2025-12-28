Ιράν: Έθεσε σε τροχιά τρεις δορυφόρους- Εκτοξεύτηκαν απ' τη Ρωσία

Η κίνηση ενδέχεται να οξύνει τις εντάσεις γύρω από τις ευρύτερες ενέργειες της Τεχεράνης.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έθεσε σε τροχιά τρεις δορυφόρους από τη Ρωσία την Κυριακή, μια κίνηση που ενδέχεται να οξύνει τις εντάσεις γύρω από τις ευρύτερες ενέργειες της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δορυφόροι Paya, Zafar-2 και Kowsar εκτοξεύθηκαν στο διάστημα από το κοσμοδρόμιο Βοστότσνι στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετέδωσε το κρατικό Ισλαμικό Πρακτορείο Ειδήσεων (IRNA). Σύμφωνα με το IRNA, οι συσκευές θα κινούνται σε τροχιά περίπου 500 χιλιομέτρων (310 μιλίων) πάνω από τη Γη και έχουν σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και αγροτικών σκοπών.

Κορυφαίος από τους τρεις είναι ο Paya, τον οποίο η έκθεση περιέγραψε ως τον βαρύτερο και πιο προηγμένο μέχρι σήμερα δορυφόρο απεικόνισης που έχει κατασκευαστεί εγχώρια στο Ιράν. Το πρακτορείο ανέφερε ότι αναπτύχθηκε από την Iran Electronics Industries, θυγατρική του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας.

Το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν και συναφείς φορείς έχουν αποτελέσει στόχο αμερικανικών κυρώσεων λόγω φερόμενων διασυνδέσεων με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Η εκτόξευση πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών για τις πυρηνικές και πυραυλικές δραστηριότητες της Τεχεράνης και ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίοι ενδέχεται να συζητήσουν πιθανά νέα πλήγματα κατά του Ιράν για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και την ανακατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Η Μόσχα έχει βοηθήσει το δορυφορικό πρόγραμμα του Ιράν εδώ και δύο δεκαετίες. Τον Ιούλιο, ο δορυφόρος Nahid-2 του Ιράν εκτοξεύθηκε στο διάστημα από τη Ρωσία για την ενίσχυση των συστημάτων πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών της χώρας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μια παλαιότερη έκδοση του δορυφόρου Kowsar εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία τον Νοέμβριο του 2024.