Τραμπ: Είχε μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία με τον Πούτιν πριν τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Τραμπ και Πούτιν πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει απόφαση για το Ντονμπάς, αναφέρει το Κρεμλίνο για την συνομιλία των δύο προέδρων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:20

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Την επικοινωνία επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ θα δεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει την πίεση προς την Ουκρανία για να κάνει παραχωρήσεις και έχει δελεάσει τη Ρωσία με υποσχέσεις οικονομικής συνεργασίας. Ενώ ο Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα την ετοιμότητά του για εκεχειρία ώστε να ανοίξει χώρος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Πούτιν έχει αρνηθεί τις κλήσεις του Τραμπ για ανακωχή χωρίς πρώτα να έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την Ευρώπη «το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη», λέγοντας ότι οι ηγέτες εκεί, μαζί με την Ουκρανία, δεν είχαν δείξει καμία ετοιμότητα για εποικοδομητικές συνομιλίες.

Η Ρωσία πέρασε το Σαββατοκύριακο βομβαρδίζοντας την Ουκρανία, πλήττοντας το Κίεβο με εκατοντάδες drones και πυραύλους και πραγματοποιώντας μια μεγάλη επίθεση στο Χερσόν, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Μέρη της πρωτεύουσας έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ εκτιμάται η ζημιά στις ενεργειακές υποδομές και γίνονται έκτακτες επισκευές.

Ρωσία: Τραμπ και Πούτιν πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει απόφαση για το Ντονμπάς

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Bloomberg