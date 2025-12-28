Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων από τους ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα.

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ