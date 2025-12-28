Σδούκου: Η αντιπολίτευση εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κάλεσε με δήλωση της το ΠΑΣΟΚ να διευκρινίσει τι εννοεί ο εκπρόσωπος του όταν μιλάει για "μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου" με τους αγρότες.

«Μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της αντιπολίτευσης είναι ότι εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση. Όταν μάλιστα δεν μπορεί να το βρει, απλώς το εφευρίσκει» τόνισε ειδικότερα η κυρία Σδούκου και σημείωσε:

«Σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γίνεται λόγος για "μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου". Θα πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί».

Καταλήγοντας η κυρία Σδούκου τόνισε ότι η ΝΔ θέλει να πιστεύει «ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών. Σε κάθε περίπτωση, ας το διευκρινίσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

