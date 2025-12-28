Ειδήσεις | Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους

Πάτρα: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους
Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο οποίος κατηγορείται για πώληση αλκοόλ σε τρεις ανήλικους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσε ο κατηγορούμενος, ως προσωρινά υπεύθυνος, όπου διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια, εκ των οποίων τα δύο είναι ηλικίας 16 ετών και το τρίτο 17 ετών.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

