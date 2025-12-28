Τραμπ: Υποδέχτηκε τον Ζελένσκι στη Φλόριντα - Είμαστε στα τελικά στάδια των συνομιλιών δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα υπάρξουν εδαφικές παραχωρήσεις, ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν ασαφής, λέγοντας ότι το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε περίπου στις 20:30 ώρα Ελλάδας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ουκρανός ομόλογός του έδωσαν τα χέρια πριν από τη διμερή τους συνάντηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως βρίσκονται στα τελικά στάδια των συνομιλιών. «Αλλιώς, θα συνεχιστεί για πολύ καιρό», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι πρόκειται να σκοτωθούν, εκατομμύρια».

Όταν του ζητήθηκε τι περιμένει από τις σημερινές συνομιλίες, ο Τραμπ δήλωσε: «Μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Η Ουκρανία το εκτιμά, και η Ρωσία το εκτιμά. Και οι δύο θέλουν να δουν να τελειώνει, και εμείς πρόκειται να το φέρουμε εις πέρας».

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία του και δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες να «φέρουν ειρήνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε να έρθει στη Φλόριντα για να συναντήσει τον Τραμπ, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ομάδες τους έχουν εργαστεί σε ένα σχέδιο 20 σημείων και η σημερινή συνάντηση αφορά συζητήσεις για στρατηγικές που θα προωθήσουν το σχέδιο.

Μετά από την συνάντηση θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ