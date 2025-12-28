Ρέθυμνο: Νεκρός 67χρονος στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε γκρεμό δεκάδων μέτρων

Ο οδηγός παραδόθηκε από τους άνδρες της ΠΥ χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρμόδιοι διερευνούν τα αίτια της εκτροπής του οχήματος.

Τη ζωή του έχασε 67χρονος άνδρας στα Χανιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Το θανατηφόρο δυστύχημα έγινε χθες αργά το βράδυ σε επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στο Οροπέδιο Ομαλού. Ο άνδρας, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, ο οποίος μένει σε κοντινή απόσταση από το σημείο της εκτροπής του οχήματος του, αναζητήθηκε και εντοπίστηκε από τους οικείους του. Ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έφτασαν διασώστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού, άνδρες της ΕΜΟΔΕ και από την ΠΥ Χανίων και στήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης του οδηγού στις 12 το μεσημέρι. Ο οδηγός παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρμόδιοι διερευνούν τα αίτια της εκτροπής του οχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ