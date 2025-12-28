Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Τραμπ και Πούτιν πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει απόφαση για το Ντονμπάς

Ουάσινγκτον και Μόσχα συμμερίζονται την άποψη ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι να παρατείνει τον πόλεμο, αναφέρει το Κρεμλίνο.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ρωσία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Ουκρανία
