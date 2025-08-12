Οικονομία | Διεθνή

Νέες πιέσεις Τραμπ για τα επιτόκια: Απειλεί με μεγάλη αγωγή τον Πάουελ για το «λίφτινγκ» της Fed

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νέες πιέσεις Τραμπ για τα επιτόκια: Απειλεί με μεγάλη αγωγή τον Πάουελ για το «λίφτινγκ» της Fed
Ντόναλντ Τραμπ και Τζερόμ Πάουελ / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Νέες διαστάσεις αποκτά η κόντρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Fed, με φόντο τα επιτόκια.

Νέες διαστάσεις αποκτά η κόντρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Fed, με φόντο τα επιτόκια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Τρίτη να επιτρέψει την εκδίκαση μιας «μεγάλης αγωγής» εναντίον του διοικητή της Fed για το λίφτινγκ των κτιρίων της κεντρικής τράπεζας, κλιμακώνοντας δραματικά το πρέσινγκ του για άμεση μείωση επιτοκίων.

Η αγωγή αφορά τη διαχείριση από τον Πάουελ των σημαντικών ανακαινίσεων στα κεντρικά γραφεία της Fed στην Ουάσινγκτον, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής του Τραμπ.

Στο ποστ του Τραμπ που επιτίθεται στον Πάουελ δεν διευκρινίζεται εάν μια τέτοια αγωγή βρισκόταν στα σκαριά. «Ο Τζερόμ 'Too Late' Πάουελ πρέπει τώρα να μειώσει τα επιτόκια», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτηση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ζαλίζει» το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων του Κριστιάνο Ρονάλντο - Πόσα πλήρωσε

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

MyStreet: Στον «αέρα» το app με καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί

tags:
Fed
Τζερόμ Πάουελ
Επιτόκια
Ντόναλντ Τραμπ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider