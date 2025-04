Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο - Είναι μία από τις οικονομίες με την καλύτερη απόδοση στην ΕΕ

«Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που θέλουμε να δούμε παντού» σημείωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σχετικά με τη δημοσιονομική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας.

«Η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είναι μία από τις οικονομίες με την καλύτερη απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επεσήμανε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που θα θέλαμε να δούμε παντού. Η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ. Από τα ελλείμματα των προηγούμενων ετών, πλέον έχουμε πλεόνασμα και —το σημαντικότερο— η χώρα προχωρά σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που την καθιστούν πιο ανταγωνιστική σε έναν κόσμο με συχνότερους κραδασμούς. Αυτό σημαίνει μια ανθεκτική οικονομία για τον ελληνικό λαό», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού». «Η Ελλάδα αξιοποιεί αυτή τη δύναμη για την παροχή αποδοτικών δημόσιων υπηρεσιών, για την ικανότητα να προσεγγίζει τους πολίτες και να προσφέρει όσα προσδοκούν με χαμηλό κόστος, με διαφάνεια και χωρίς κανένα περιθώριο διαφθοράς», πρόσθεσε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον συγκεντρώνει τους επαίνους των αξιωματούχων του Ταμείου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα χρόνια της οικονομικής κρίσης όπου η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο των Συνόδων του ΔΝΤ ως αρνητικό παράδειγμα.

«Βρισκόμαστε στην έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μαζί με τη Γενική Διευθύντρια, την κ. Γκεοργκίεβα, δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη μιας πρωτοφανούς περιπέτειας για τους Έλληνες. Η χώρα έχει πλέον ξεπεράσει μια γκρίζα δεκαετία. Έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε εξωστρέφεια, με σκληρή δουλειά, με υπευθυνότητα, με μεταρρυθμίσεις, βγήκαμε από το περιθώριο και καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη επενδυτών και αγορών. Οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ πλέον μιλούν με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα. Λίγα χρόνια πριν τα λόγια δεν ήταν τα ίδια. Εδώ βρίσκομαι, εκπροσωπώντας μια περήφανη χώρα, εκπροσωπώντας τους πολίτες της, οι οποίοι τα κατάφεραν» σημείωσε.

«Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον πολύ πιο αισιόδοξα, απ’ ό,τι στο παρελθόν. Φυσικά έχουμε ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε, πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, ευκαιρίες οι οποίες πρέπει να κερδηθούν, δομές οι οποίες πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Έχουμε πλέον κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.

Excellent meeting with Greece 🇬🇷 @MinEcoFinGR Minister @Pierrakakis at the #IMFMeetings. Greece has made notable progress in bringing down public debt, thanks to continued fiscal prudence, while maintaining robust economic growth. pic.twitter.com/l8Pjh8nw64

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 25, 2025