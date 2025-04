Μιλώντας σε εκδήλωση της ιταλικής Λέγκας του Βορρά, δήλωσε ότι ιδανικά θα ήθελε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου.

Ο Έλον Μασκ ελπίζει σε ένα σύστημα «μηδενικών δασμών» μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης που θα δημιουργούσε ουσιαστικά μια «ζώνη ελεύθερου εμπορίου», ανέφερε στους παρευρισκόμενους σε εκδήλωση της Λίγκας του Βορρά στην Ιταλία του Ματέο Σαλβίνι, μέρες μετά τους δασμούς που όρισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που οδήγησαν τις παγκόσμιες αγορές σε περιδίνηση.

«Τόσο η Ευρώπη όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κινηθούν, ιδανικά, κατά την άποψή μου, σε μια κατάσταση με μηδενικούς δασμούς», είπε ο Μασκ στον Ιταλό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι το Σάββατο. «Αυτό ελπίζω να συμβεί», τόνισε ο μεγιστάνας σύμφωνα με το Bloomberg.

A heartfelt thank you, @elonmusk, on behalf of the entire Lega community!👏#CoraggiodellaLibertà #CongressoLega2025 pic.twitter.com/oKZ87d2wH6

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 5, 2025