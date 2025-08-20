Labubu: Εκτόξευση εσόδων 400% για την εταιρεία Pop Mart - Νέο ιστορικό υψηλό για την μετοχή

Με κέρδη 12.5% έκλεισε στο Χρηματιστήριο του Χονγκ-Κονγκ η μετοχή της κινεζικής εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών Pop Mart σήμερα Τετάρτη, μία ημέρα αφού ανακοίνωσε αύξηση σχεδόν 400% στα καθαρά κέρδη, λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφεται διεθνώς για τις κούκλες Labubu.

Με κέρδη 12.5% έκλεισε στο Χρηματιστήριο του Χονγκ-Κονγκ η μετοχή της κινεζικής εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών Pop Mart σήμερα Τετάρτη, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, αφού ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 300 δολαρίων Χονγκ Κονγκ.

Η εκτόξευση της μετοχής της εταιρείας έρχεται μία ημέρα αφού ανακοίνωσε αύξηση σχεδόν 400% στα καθαρά κέρδη, λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφεται διεθνώς για τις κούκλες Labubu.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 204,4% σε ετήσια βάση στα 13,88 δισ. γουάν (1,93 δισ. δολ.), και τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 396,5% στα 4,57 δισ. γουάν για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η πρόβλεψη σε σύγκριση με την πρόβλεψη του περασμένου μήνα για αύξηση εσόδων τουλάχιστον 200% και κέρδους 350%.

Τα κέρδη της μετοχής ανέρχονται στο 243% μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pop Mart, Wang Ning, φέρεται να δήλωσε την Τετάρτη ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για να επιτύχει τον στόχο εσόδων των 20 δισ. γουάν για το 2025, προσθέτοντας ότι η επίτευξη των 30 δισ. γουάν φέτος (4,18 δισ. δολ) «θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά εύκολη». Η Pop Mart δήλωσε επίσης ότι θα κυκλοφορήσει μια μικρογραφία Labubu αυτή την εβδομάδα που μπορεί να τοποθετηθεί σε τηλέφωνα.

Τον Ιούνιο, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προέτρεψαν για αυστηρότερη εποπτεία των παιχνιδιών σε κλειστά κουτιά και των καρτών ανταλλαγής που πωλούνται σε παιδιά κάτω των οκτώ ετών, προτείνοντας μέτρα όπως η επαλήθευση ηλικίας στο ταμείο και η γονική συναίνεση για ηλεκτρονικές αγορές. Η Pop Mart πρωτοστάτησε στα «τυφλά κουτιά», όπου οι αγοραστές ανακαλύπτουν τα παιχνίδια μόνο αφού ανοίξουν το μυστηριώδες κουτί.

Τα λούτρινα Labubu της εταιρείας με έδρα το Πεκίνο έχουν κατακλύσει τον κόσμο, με τα μπρελόκ των 30 δολαρίων να εντοπίζονται στις τσάντες της Rihanna και της Lisa του συγκροτήματος K-pop Blackpink.

«Η μετοχή πιθανότατα θα φτάσει σε νέα υψηλά τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Hao Hong, διευθύνων σύμβουλος και CIO της Lotus Asset Management, μετά τα αισιόδοξα σχόλια του Wang.

Σήμερα η διαπραγμάτευση της μετοχής είχε ξεκινήσει με πτώση σχεδόν 5%, με τον Hong να σχολιάζει ότι η μεταβλητότητα της μετοχής θα μπορούσε να οφείλεται σε short sellers που καλύπτουν τις θέσεις τους. Δεδομένου ότι η Pop Mart διαπραγματεύεται σε μια σχετικά περιορισμένη αγορά, οι short sellers που σπεύδουν να καλύψουν τις θέσεις τους μετά από απροσδόκητα αισιόδοξα νέα θα μπορούσαν να ευθύνονται για την απότομη άνοδο, είπε.

Η αστάθεια θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε εγχώρια hedge funds της Κίνας και σε ιδιώτες επενδυτές που αποκομίζουν κέρδη, δήλωσε ο William Ma, επικεφαλής επενδύσεων στην Grow Investment Group.

«Η μετοχή πιθανότατα παραμένουν υπερτιμημένη, καθώς οι επενδυτές παραβλέπουν τον υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο μακροπρόθεσμα, κατά την άποψή μας», δηλώνει ο Jeff Zhang, αναλυτής αγοράς στην Morningstar.

Φωτό @ AP