ΑΕΠ: Ισχυρότερη άνοδος κατά 2,7% στο 2ο τρίμηνο - Στήριξη από επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση

Ισχυρότερη άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,7% πέτυχε η ελληνική οικονομία κατά το 2ο τρίμηνο του έτους σε σχέση με 2,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την έκθεση των τριμηνιαίων χρηματοοοικονομικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ.

Την ίδια στιγμή, η Στατιστική Υπηρεσία προχώρησε σε ήπια διόρθωση στα στοιχεία για την προηγούμενη περίοδο μέτρησης, καθώς καταγράφει ανάπτυξη 2% στο πρώτο τρίμηνο του 2023 σε ετήσια βάση, από 2,1% που «έβλεπε» πρηγουμένως. Σταθερή κράτησε, ωστόσο, την εκτίμησή της για το τελευταίο τρίμηνο του 2022 με ανάπτυξη στο 4,8%.

Τις επιδόσεις της Ελλάδας εξήρε με ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Άλεξ Πατέλης, γράφοντας πως «το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο του 2023, με μία υπεραπόδοση μετά την πανδημική κρίση κατά περίπου 5 μ.β. έναντι του μέσου όρου για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη».

Greece's real GDP grows 2.7%yoy in Q2, with a post-covid outperformance of nearly 5pp vs euro area average. pic.twitter.com/PehYOkDjhH

— Alex Patelis (@PatelisAlex) September 6, 2023