Σκέρτσος: Χαιρόμαστε που το ΠΑΣΟΚ πήρε πίσω όσα ψευδώς υποστήριζε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας

Ο καθένας ας δώσει μια απάντηση στο γιατί η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων, αναφέρει ο υπ. Επικρατείας.

Απάντηση στη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά, εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δίνει ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, με νέα ανάρτησή του.

«Χαιρόμαστε που το ΠΑΣΟΚ, έστω με καθυστέρηση και δια της πλαγίας οδού, πήρε πίσω μέσω του κ. Τσουκαλά όσα ψευδώς υποστήριζε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και προσθέτει:

«Ο καθένας ας δώσει μια απάντηση στο γιατί η δημιουργικότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εξαντλείται στη συστηματική παραποίηση των στατιστικών δεδομένων.

Τα δεδομένα όμως είναι "ξεροκέφαλα" και ευτυχώς παρά τον συστηματικό εκ-βιασμό τους από το ΠΑΣΟΚ, καταγράφουν μια σταθερή βελτίωση όλων των βασικών δεικτών της οικονομίας από το 2019 έως σήμερα», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ