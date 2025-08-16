Ειδήσεις | Διεθνή

Πούτιν: Η επίσκεψη στην Αλάσκα ήταν χρήσιμη και επίκαιρη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πούτιν: Η επίσκεψη στην Αλάσκα ήταν χρήσιμη και επίκαιρη
Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό του «σε ισότιμη βάση».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι σημαίνει η αποτυχία της συνόδου για Τραμπ, Πούτιν και Ουκρανία

Άλλος για Dubai! - Ξεκινάει η συγκομιδή του Ελληνικού φιστικιού, ενός εντυπωσιακού success story

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ
gazzetta
gazzetta reader insider insider