Πατέλης: Υπεραπέδωσε το ελληνικό ΑΕΠ έναντι της Ευρωζώνης μετά την πανδημική κρίση

Κατά περίπου 5 μονάδες βάσης.

«Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο του 2023, με μία υπεραπόδοση μετά την πανδημική κρίση κατά περίπου 5 μ.β. έναντι του μέσου όρου για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη», σχολίασε στο Χ (πρώην Twitter) ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Greece's real GDP grows 2.7%yoy in Q2, with a post-covid outperformance of nearly 5pp vs euro area average. pic.twitter.com/PehYOkDjhH

— Alex Patelis (@PatelisAlex) September 6, 2023