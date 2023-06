Ευρωζώνη: Μειωμένο το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο - Στα 11,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο

Στα 11,7 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των κρατών-μελών της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Eurostat που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Στα 11,7 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των κρατών-μελών της Ευρωζώνης τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Eurostat που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Τον αντίστοιχο μήνα του 2022, η Ευρωζώνη είχες καταγράψει εμπορικό έλλειμμα ύψους 34,5 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές των 19 κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ ανήλθαν στα 216 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα 227,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 11,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Euro area trade in goods deficit €11.7 bn in April 2023, €14.1 bn deficit for EU https://t.co/DIy033w1qA pic.twitter.com/V1bSCP38U5

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 15, 2023