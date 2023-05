Ο Mr Big Short στοιχηματίζει στην Κίνα: Διπλασίασε το ποσοστό του στην Alibaba

Τις συμμετοχές του σε εταιρείες της Κίνας ενισχύει ο Michael Burry, τη στιγμή που οι υπόλοιποι διαχειριστές κεφαλαίων κάνουν «ένα βήμα πίσω» στην κινεζική αγορά.

Συγκεκριμένα, ο Burry αύξησε τα ποσοστά του στην JD.com και την Alibaba, με τις δυο αυτές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο χαρτοφυλάκιο της Scion Asset Management, φτάνοντας το 20%. Το προηγούμενο τρίμηνο, το μερίδιό του στη JD.com υπερτριπλασιάστηκε σε 250.000 μετοχές, αξίας 11 εκατ. δολαρίων, ή 11% του χαρτοφυλακίου του. Επίσης, διπλασίασε τις μετοχές της Alibaba στα 10 εκατ. δολάρια.

Την ίδια περίοδο, συνολικά τα hedge funds πούλησαν 4 εκατ. μετοχές της JD.com.

Ο ίδιος, εχθές, έκανε γνωστό πως απέκτησε μετοχές περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2023, κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αναταραχής. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, και η First Republic λίγο πριν εξαγοραστεί από την JPMorgan Chase.

Το hedge fund του, η Scion Asset Management, απέκτησε 150.000 μετοχές First Republic, αξίας περίπου 2 εκατ. δολαρίων στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Οι μετοχές της First Republic είχαν υποχωρήσει πάνω από 97% φέτος προτού πωληθεί στην JPMorgan.

Παράλληλα, η Scion αγόρασε 250.000 μετοχές της PacWest Bancorp, της οποίας η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 79% φέτος εν μέσω της ευρύτερης αναταραχής στον κλάδο, καθώς και 125.000 μετοχές της Western Alliance Bancorp κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε περίπου 48% φέτος.

Επιπλέον, αγόρασε 850.000 μετοχές της New York Community Bancorp, η οποία έχει σημειώσει άνοδο περίπου 20% το 2023, και άλλες μετοχές των Capital One Financial (75.000 μετοχές), Wells Fargo (125.000 μετοχές) και Huntington Bancshares (184.900 μετοχές).