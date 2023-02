Ποια κατασκευαστικά σχήματα «χτυπούν» τα 500 εκατ. ευρώ των 3 νοσοκομείων του ΙΣΝ

ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και οι κοινοπραξίες των ΑΚΤΩΡ – ΜΥΤΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – We Build και ΕΚΤΕΡ – Finso διεκδικούν την κατασκευή των έργων υγείας του ιδρύματος. Ποια είναι η διαδικασία, ποια τα projects. Τα «πράσινα» χαρακτηριστικά των κτηρίων.

Τέσσερα (τουλάχιστον) είναι τα κατασκευαστικά σχήματα που διεκδικούν (αυτόνομα ή κοινοπραξίες) το έργο της ανέγερσης των τριών νέων σύγχρονων νοσοκομείων, σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη, συνολικού προϋπολογισμού 400 – 500 εκατ. ευρώ, με φορέα ανάπτυξης (δωρεά) το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), αν και χτες κυκλοφορούσαν στην αγορά εκτιμήσεις για 2 ενδιαφερόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των τεχνικών εταιρειών που προσήλθαν στον εν λόγω διαγωνισμό είναι η ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η ΑΒΑΞ και οι κοινοπραξίες των ΑΚΤΩΡ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – We Build (εξαγόρασε την Impregilo) και ΕΚΤΕΡ – FINSO (ιταλική εταιρεία). Πάντως, υπάρχουν πληροφορίες και για συμμετοχή του σχήματος Ballian – Fuentes στη διαδικασία.

Πρόκειται ειδικότερα για το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, η κατασκευή και ο εξοπλισμός των οποίων εντάσσεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. δολ. ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στη διαδικασία έχει προηγηθεί το στάδιο της αποστολής προσκλήσεων προς ενδιαφερόμενους, της προεπιλογής κάποιων, με το ΙΣΝ να περνά στη φάση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για την κατασκευή τους που κατατέθηκαν χθες (με κατ’ αποκοπήν τιμές, με τις εταιρείες να υποβάλουν αυτές προσφορές για τους προϋπολογισμούς). Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρχαν και άλλα γκρουπ, αν και κατά πληροφορίες σχήματα όπως η INTRAKΑΤ δεν έδωσαν το «παρών». Όπως σημειώνουν στελέχη του χώρου, που βέβαια δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν το ύψος των προσφορών, πρόκειται για έργα μεγάλα σε προϋπολογισμό που ξεπερνούν ίσως τα 400 εκατ. ευρώ και προσεγγίζουν ενδεχομένως και το μισό δις.

Η «σφραγίδα» του αρχιτέκτονα Renzo Piano

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει το ΙΣΝ τα τρία έργα σχεδιάζονται από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano (ο ίδιος είχε σχεδιάσει και το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στο Φάληρο) σε συνεργασία με το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Betaplan και τη βρετανική εταιρεία Llewelyn Davies που εξειδικεύεται στο νοσοκομειακό σχεδιασμό.

Η εταιρεία Hill International έχει αναλάβει τον συνολικό συντονισμό (project management) των κτιριακών έργων ενώ η ομάδα του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου Johns Hopkins δρα συμβουλευτικά, μεταφέροντας την τεχνογνωσία μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να ενσωματώσουν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία τους τις πράσινες αρχές βιωσιμότητας του προγράμματος LEED.

Θα λειτουργήσουν ως δημόσια νοσοκομεία διεθνών προδιαγραφών, με ιατρο-διαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια νοσηλείας.

Τα 3 Νοσοκομεία

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και τα Γενικά Νοσοκομεία Κομοτηνής ΙΣΝ και Σπάρτης ΙΣΝ θα λειτουργήσουν με ιατροδιαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια νοσηλείας, σχεδιασμένα να είναι ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ιδρυμα, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία τους θα ενσωματώσουν πράσινες αρχές βιωσιμότητας του προγράμματος LEED, ενώ παράλληλα οι νέες εγκαταστάσεις θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της σύγχρονης ψηφιακής λειτουργίας των κλινικών υπηρεσιών, της βιώσιμης και αποδοτικής διαχείρισης και συντήρησης, καθώς και της διασύνδεσης των νοσοκομείων με συνεργαζόμενες μονάδες υγείας. Η δωρεά των τριών νοσοκομείων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Υγεία», που χρηματοδοτείται από το ΙΣΝ με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, φιλοδοξούν να αποτελέσουν πρότυπο δημόσιας νοσηλείας, περίθαλψης και φροντίδας για τους κατοίκους –ενήλικες και παιδιά– των περιοχών αυτών, με ορίζοντα υλοποίησης το 2025. Αξίζει επίσης να θυμίσουμε ότι τα έργα αυτά σχετίζονται και με απαραίτητες οδικές συνδέσεις, με το υπ. Υποδομών και Μεταφορών να έχει εκκινήσει από μήνες σχετικές διαδικασίες (π.χ. οδική σύνδεση Σπάρτης, Θεσσαλονίκης που σχετίζονται με τα νοσοκομεία). Εξάλλου, το Ελληνικό Δημόσιο, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει την υποχρέωση για την τάχιστη υλοποίηση έργων οδικής σύνδεσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευχερής, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στα νέα Νοσοκομεία.

Η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του ελληνικού Δημοσίου, η οποία ορίζει το πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των εν λόγω δωρεών κυρώθηκε με νόμο από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Με την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς συστάθηκε και η εταιρεία ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.», η οποία λειτουργεί ως φορέας υλοποίησης, που αναλαμβάνει τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων μέχρι και την παράδοσή τους στο Δημόσιο, οπότε και θα πάψει να υφίσταται. Δημιουργήθηκε, επίσης, Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων μερών για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν κατά την πρόοδο των εργασιών.

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ περιλαμβάνει επίσης την ανακαίνιση και επέκταση υποδομών σε νοσοκομεία της Αττικής, την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού και τεχνικού εξοπλισμού, την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, καθώς και ένα νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της ψυχικής υγείας παιδιών και νέων σε όλη τη χώρα.

Τα «πράσινα» χαρακτηριστικά και τα φωτοβολταϊκά πάνελ

Να σημειωθεί ότι προς τα τέλη του 2022 γνωστοποιήθηκε ότι «το ΙΣΝ σε ένα από κοινού όραμα με τα αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό των νοσοκομείων, συνεργάζεται με το U.S. Green Building Council (USGBC) για την ανάπτυξη ενός πλαισίου ετοιμότητας προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικά κατασκευαστικά έργα. Τα τρία νέα νοσοκομεία που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Ελλάδας στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς, ενώ εφαρμόζουν πιλοτικά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιωσιμότητας. Ο σχεδιασμός των 3 νέων Νοσοκομείων επιδιώκει να υπερβεί τις προδιαγραφές της πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στο επίπεδο της Πλατινένιας Πιστοποίησης (Platinum level)».

Όπως σημειώνονταν σε σχετική ανακοίνωση, «ο σχεδιασμός των νέων νοσοκομείων ΙΣΝ περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στη βιώσιμη λειτουργία τους. Στην κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθούν προϊόντα ανανεώσιμης ξυλείας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή θα μπορούν να παράγουν 1,6 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των ενεργειακών αναγκών του νοσοκομείου, καθώς και γεωθερμική ενέργεια που θα υποστηρίζει σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η διαχείριση των λειτουργιών και των τριών Νοσοκομείων ΙΣΝ θα γίνει χωρίς χρήση χαρτιού (paperless), συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακά τους».