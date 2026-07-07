Χρηματιστήριο: Με εναλλαγές προσήμου ο Γενικός Δείκτης - Μικτή εικόνα σε τράπεζες και blue chips

Με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσηςκινείται ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, εν μέσω επιλεκτικών τοποθετήσεων αλλά και κινήσεων κατοχύρωσης κερδών μετά τα αλλεπάλληλα υψηλά 17ετίας.

Με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω επιλεκτικών τοποθετήσεων αλλά και κινήσεων κατοχύρωσης κερδών μετά τα αλλεπάλληλα υψηλά 17ετίας.

Εντός συνόρων, όσο πλησιάζουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων β’ τριμήνου προς τα τέλη του μήνα, θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη κινητικότητα σε μεμονωμένους τίτλους. Στο μεταξύ αύριο ανακοινώνει αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο η Lamda Development, για την οποία η Axia - Alpha Finance αναμένει αυξημένα έσοδα 137 εκατ. ευρώ, έναντι 105,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η τηλεδιάσκεψη της εισηγμένης με αναλυτές, για την περίπτωση που η διοίκηση δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις με την ION.

Εκτός συνόρων, οι κλάδοι της τεχνολογίας και των υπηρεσιών επικοινωνίας ηγήθηκαν χθες της ανόδου στη Wall Street, καθώς αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Μετά το τριήμερο της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ, οι επενδυτές επέστρεψαν με αυξημένη διάθεση ανάληψης ρίσκου, εκμεταλλευόμενοι τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να φιλοξενήσει τον Κινέζο Πρόεδρο στις ΗΠΑ γύρω στις 24 Σεπτεμβρίου, χρονικά κοντά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το κλίμα αποκλιμάκωσης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου, καθώς οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει καταρχήν να συμπεριλάβουν και τα αγροτικά προϊόντα στο πλαίσιο αμοιβαίας μείωσης των δασμών που διαμορφώθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι εντάσεις στους τομείς της τεχνολογίας και της κανονιστικής πολιτικής εξακολουθούν να υφίστανται.

Στην αγορά πετρελαίου, οι πιέσεις εντάθηκαν μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει δραστικά την επίσημη τιμή πώλησης (OSP) του βασικού τύπου αργού προς την Ασία. Παράλληλα, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να αυξάνεται μετά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περιορίζοντας περαιτέρω τους φόβους για προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου. Σήμερα, ωστόσο, η τιμή του Brent ενισχύεται προς τα 73 δολάρια το βαρέλι, μετά τις αναφορές για πλήγματα από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε πλοία που διέρχονταν από το Ορμούζ.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει οριακές απώλειες, ενώ ανοδικά περί του 0,405 κινούνται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Λονδίνο και Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.557,74 μονάδες με οριακές απώλειες 0,10%, έχοντας αλλάξει πρόσημο 4 φορές μέχρι στιγμής.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,29% στις 2.894,66 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινούνται οι Optima και Alpha Bank σε ποσοστό 0,48% και 0,36% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Eurobank υποχωρεί 0,86% στα 4,36 ευρώ, και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι Credia (-0,34%), ΕΤΕ (-0,13%) και Τρ. Πειραιώς (-0,06%), ενώ η Τρ. Κύπρου διαπραγματεύεται αμετάβλητα στα 9,93 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1 με 46 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 44 σε αρνητικό και 62 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 33,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,60 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap με κέρδη μικρότερα του 1% κινούνται οι Coca-Cola HBC (+0,85%), Jumbo (+0,77%), ΕΥΔΑΠ (+0,67%), Aktor (+0,55%), και Aegean (+0,39%), ενώ σε οριακά θετικό έδαφος ακολουθούν οι μετοχές των ΔΕΗ, Helleniq Energy, Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι τίτλοι των Metlen (-1,74%), Cenergy (-1,58%) και ElvalHalcor (-0,80%).