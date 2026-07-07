Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό - Ο Εμανουέλ Μακρόν συναντάται με τον Αχμαντ αλ-Σάρα

Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό, έγινε γνωστό από συριακή πηγή ασφαλείας. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Όπως επιβεβαιώθηκε από το προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία. Κύκλοι του γαλλικού προεδρικού μεγάρου δήλωσαν ότι ο πρόεδρος Μακρόν είχε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις και βρίσκεται τώρα στο προεδρικό Μέγαρο όπου λαμβάνει χώρα η διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Γαλλίας και της Συρίας και των αντιπροσωπειών τους, την οποία θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Άχμαντ αλ-Σαράα.

Το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana μετέδωσε ότι δέκα οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί, από τις εκρήξεις στο κέντρο της Δαμασκού. Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε το πρωί κοντά στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που επισκέπτεται την Δαμασκό.

Συριακή πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP ότι ο ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και απαγορεύθηκε η πρόσβαση στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ