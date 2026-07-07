Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος με το βλέμμα στην τεχνολογία και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,12% στις 651,26 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 χάνει 0,15% στις 6.2388,36 μονάδες.

Ήπια άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για τυχόν νέες κυβερνητικές συμβάσεις στον αμυντικό τομέα.

Στο ταμπλό ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,12% στις 651,26 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 χάνει 0,15% στις 6.2388,36 μονάδες.

Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,23% στις 25.772 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,52% στις 8.524 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,40% στις 10.694 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφαλώνει 0,32% στις 53.129 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 προσθέτει 0,44% στις 19.770 μονάδες.

Πιέσεις δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, σημειώνοντας πτώση 1,6%. Ο κατασκευαστής εξοπλισμού μικροτσίπ ASML και η εταιρεία ημιαγωγών Infineon καταγράφουν πτώση 4%.

Η αρνητική εικόνα στον κλάδο της τεχνολογίας επηρεάζει και άλλες εταιρείες, με τη Siemens Energy να σημειώνει πτώση 4.93%, μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησης του κατασκευαστή εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης από τη χρηματιστηριακή εταιρεία Barclays από «equal-weight» σε «underweight».

Οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές ακολουθούν το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές, καθώς ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η ανάκαμψη των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών, η οποία διαρκεί ένα ολόκληρο τρίμηνο, έχει οδηγήσει τον κλάδο σε υπερτίμηση.

Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές, με τις μετοχές της Samsung Electronics στη Νότια Κορέα να σημειώνουν πτώση 5.38% παρά τις ισχυρές προβλέψεις.

Αντίθετη πορεία ακολουθεί ο αμυντικός τομέας, ο οποίος σημειώνει οριακή άνοδο, καθώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν νέες συμφωνίες ως απάντηση στην πίεση των ΗΠΑ για αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών. Ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί τον κορυφαίο σε απόδοση στον δείκτη STOXX μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η σουηδική εταιρεία κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού Saab ενισχύεται κατά 4.49%, μετά την αναβάθμιση της μετοχής από τη χρηματιστηριακή εταιρεία Morgan Stanley σε «overweight» από «underweight».

Παράλληλα, η μετοχή της Shell σημειώνει άνοδο 0.15%, καθώς ο ενεργειακός γίγαντας αναθεωρεί ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις του για το συνολικό φυσικό αέριο του δεύτερου τριμήνου.

Ισχυρές απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να ηγείται των απωλειών, σημειώνοντας πτώση 7,53%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,89%, ενώ ο Topix κατρακύλησε 0,73%. Παράλληλα, ο αυστραλιανός δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,38%.