Μια μικρή δόση του τι πρόκειται να φέρει στην αγορά των foldable smartphones έδωσε η Samsung παρουσιάζοντας το βίντεο για το νέο smartphone που αναδιπλώνεται και θυμίζει κινητό περασμένων δεκαετιών.

Η διαφορά με το προηγούμενο μοντέλο της σειρά Galaxy Fold είναι πως το καινούργιο αναδιπλώνεται κάθετα και όχι οριζόντια, θυμίζοντας τα flip phone της... Motorola. Το βίντεο που παρουσίασε η Samsung ξεκινάει με το Galaxy Fold να ανοίγει και να κλείνει πριν μεταβεί σε ένα νέο μοντέλο που κλείνει στη μέση.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ

Το σύντομο «teaser» μας δίνει μια... γεύση για τις νέες τάσεις στα κινητά τηλέφωνα, καθώς η Samsung και κάποιοι άλλοι κατασκευαστές smartphones προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους καινοτομίας στο σχεδιασμό smartphone.

Samsung One UI 2 works for foldable phones that fold vertically like the Galaxy Fold as well as horizontally like this very Moto Razr looking mockup. #SDC19 #sdc2019 pic.twitter.com/RvHQCbUcdS