Εθνική Τράπεζα: Στις 17 Σεπτεμβρίου η διαγραφή ιδίων μετοχών

Την Πέμπτη, 17/09/2026 ορίζεται ως ημερομηνία διαγραφής 11,58 εκατ. ιδίων μετοχών και μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σε €3,00.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/04/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της («ΤΓΣ 2026») και κατόπιν των από 28/05/2025, 06/07/2026 και 31/07/2026 σχετικών εγκρίσεων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της αντίστοιχης από 07/09/2026 ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ σχετικά με τροποποίηση του καταστατικού της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

i. Aκύρωση ιδίων μετοχών αποκτηθέντων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την ΤΓΣ 2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 30/05/2025, ενέκρινε την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το πρώτο μέρος του οποίου με κόστος μέχρι του ποσού των €174.000.000 για περίοδο 24 μηνών, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή μέχρι την 30/05/2027, με μεταγενέστερη ακύρωση των μετοχών αυτών, κατόπιν των εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT), την 28/05/2025.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προέβη στην αγορά των σχετικών μετοχών και, σύμφωνα με απόφαση της ΤΓΣ 2026, προχώρησε στην ακύρωση αριθμού 11.580.849 μετοχών, οι οποίες βρίσκονταν υπό την κατοχή της Τράπεζας κατά την 27/03/2026.

Η ακύρωση των 11.580.849 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €1,00 ανά μετοχή, αντιστοιχεί σε ποσοστό (κατά στρογγυλοποίηση) 1,27% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν την περίοδο από 04/06/2025 έως 27/03/2026 στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος για την αγορά ιδίων μετοχών με μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς €12,6171 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €146.116.723,89.

Η ακύρωση, η οποία συνάδει με τη συνήθη πρακτική των εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές εταιρειών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, συμβάλλει στη βελτίωση βασικών μεγεθών ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των κερδών ανά μετοχή.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως την ολοκλήρωση της αγοράς μετοχών έως το συνολικό ποσό των €174.000.000, σύμφωνα με την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) της 28/05/2025.

Η ακύρωση των ιδίων μετοχών συνεπάγεται τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €11.580.849,00, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, το οποίο προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των προς ακύρωση ιδίων μετοχών επί την ονομαστική αξία της μετοχής της Τράπεζας (ήτοι, 11.580.849 μετοχές x €1,00 ανά μετοχή).

Μετά απ’ αυτή τη μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €903.134.304,00 διαιρούμενο σε 903.134.304 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

ii. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1.806.268.608,00 μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού €1.806.268.608,00 και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €2,00, από €1,00 σε €3,00.

Μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά €1.806.268.608,00 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 (Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η ΤΓΣ 2026 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €1.806.268.608,00 μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» (Share Premium account) και αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά €2,00, από €1,00 σε €3,00, καθώς και την αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά €1.806.268.608,00.

Η κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» αποφασίσθηκε για λόγους εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της Τράπεζας. Η ενέργεια αυτή συνιστά εσωτερική λογιστική και εταιρική αναδιάρθρωση, χωρίς να επηρεάζει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων και χωρίς να μεταβάλλει την αναλογική συμμετοχή των μετόχων.

Η κεφαλαιοποίηση ενισχύει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, διευκρινίζει τη δομή κεφαλαίου της Τράπεζας και εξυπηρετεί σκοπούς εταιρικής τάξης, χρηματοοικονομικής παρουσίασης και στρατηγικής ευελιξίας.

Μετά την προαναφερόμενη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €2.709.402.912,00 και διαιρείται σε 903.134.304 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,00 η καθεμία. Στις 07/09/2026 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6165674, η με αρ. πρωτ. 4193617 ΑΠ/04-09-2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε συνέχεια των προαναφερόμενων μεταβολών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

H Euronext Athens ενημερώθηκε στις 14/09/2026 για την προαναφερόμενη ακύρωση ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Πέμπτη, 17/09/2026 ορίζεται ως ημερομηνία διαγραφής των προαναφερόμενων μετοχών και μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σε €3,00.