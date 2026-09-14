Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα σε μια πόλη του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο βομβαρδισμός αυτός ήταν ένας από τους φονικότερους στους οποίους έχει προχωρήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο φόβος μιας νέας στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ αυξάνεται στον Λίβανο, μετά τα κλιμακούμενα πλήγματα των τελευταίων ημερών, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο για να σταματήσουν οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ.

Μια γυναίκα που υποστήριξε ότι είναι συγγενής τουλάχιστον τριών από τα θύματα είπε ότι χτυπήθηκε ένα συγκρότημα κατοικιών την ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονταν για το σχολείο. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έπληξε πρόσωπα τα οποία μετέφεραν όπλα στην πόλη Κφαρ Ρουμάν.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που βρέθηκαν στο σημείο, είδαν σχολικά βιβλία ανάμεσα στα συντρίμμια, όπου μέχρι τώρα υπήρχε ένα κτίριο. Οι διασώστες, με βαριά μηχανήματα, δούλευαν όλο το πρωί για να ανασύρουν τους νεκρούς από τα χαλάσματα.

Ο οκτάχρονος Μουστάφα Φαρχάτ έχασε τους παππούδες και τη μητέρα του στον βομβαρδισμό, ανέφεραν οι ντόπιοι. Οι διασώστες ψάχνουν ακόμη τον πατέρα του ενώ το αγόρι νοσηλεύεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Μια συγγενής του, η Μόνα Φαρχάτ, είπε στο Reuters ότι το σπίτι χτυπήθηκε λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. «Τι στοχεύουν; Ποιος είναι ο στόχος του; Θέλουν να φύγουμε από τη γη μας; Κάνουν λάθος», είπε η γυναίκα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, από το πλήγμα σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι παιδιά και τρεις γυναίκες. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πλήγμα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα.

Σε άλλο πλήγμα, με μη επανδρωμένο ισραηλινό αεροσκάφος εναντίον ενός αυτοκινήτου, σκοτώθηκε ένας τραυματιοφορέας και τραυματίστηκαν άλλοι δύο, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πριν από τα πλήγματα στο Κφαρ Ρουμάν δεν είχε προηγηθεί προειδοποιήσει για εκκένωση από τον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ερευνά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες επλήγησαν «αμέτοχα πρόσωπα» από τον βομβαρδισμό. Σύμφωνα με τον στρατό, η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει τη νύχτα δύο οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτών κοντά στη ράχη Άλι αλ Τάχερ, μια σειρά λόφων στον νοτιοανατολικό Λίβανο όπου η οργάνωση πιστεύεται ότι είχε κατασκευάσει ένα υπόγειο στρατιωτικό συγκρότημα. Την περασμένη εβδομάδα το Ισραήλ υποστήριξε ότι «εκκαθάρισε» την περιοχή αυτή από τους μαχητές της Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ