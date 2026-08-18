Anthropic: Έσοδα 65 δισ. και αποτίμηση 965 δισ. δολάρια πριν από την IPO

Η Anthropic που κάποτε θεωρούταν το «μαύρο πρόβατο», έχει προσελκύσει προσοχή με τα AI εργαλεία που μπορούν να υλοποιούν σύνθετες εργασίες.

Σε τροχιά για να καταγράψει ετήσια έσοδα άνω των 65 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Anthropic με βάση τις τρέχουσες επιδόσεις της, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Anthropic και η OpenAI έχουν καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, με την Anthropic να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στη Wall Street ήδη από τον φθινόπωρο, πριν την OpenAI.

H εταιρεία πίσω από το Claude και το Fable αποτιμήθηκε στα 965 δισ. δολάρια έπειτα από έναν γύρο χρηματοδότησης τον Μάιο, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στον κόσμο και την βοήθησε να ξεπεράσει την OpenAI για πρώτη φορά.

Η Anthropic που κάποτε θεωρούταν το «μαύρο πρόβατο», έχει προσελκύσει προσοχή με τα AI εργαλεία που μπορούν να υλοποιούν σύνθετες εργασίες. Ο ρυθμός εσόδων της ξεπέρασε τα 9 δισ. δολάρια στα τέλη του 2025 και τα 47 δισ. δολάρια τον Μάιο.

Επιπλέον, ανακοίνωσε προκαταρκτικά έσοδα άνω των 11,5 δισ. δολαρίων στο τελευταίο ολοκληρωμένο τρίμηνό της, έναντι 787 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Bloomberg.

Η Anthropic πραγματοποιεί συναντήσεις με επενδυτές ενόψει μιας πιθανής αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), σύμφωνα με τις πηγές. Η εταιρεία έχει καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για εισαγωγή και συνεργάζεται με τις Morgan Stanley, Goldman Sachs και JPMorgan Chase για την προετοιμασία του IPO.

Στόχος είναι τα έσοδα να αξιοποιηθούν για να διατηρήσει το προβάδισμά της έναντι της OpenAI και των ομόλογών τους, σε μία περίοδο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων.

Εάν η Anthropic πραγματοποιήσει την εισαγωγή της το φθινόπωρο, θα προηγηθεί όχι μόνο της OpenAI, αλλά και της DeepSeek, της κινεζικής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που κερδίζει ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.