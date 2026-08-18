Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο την αλλαγή στάσης της Τεχεράνης

Το Ιράν στρέφεται σε μία πλήρως επιθετική στρατιωτική στάση, μετά την πλήρη κατάρρευση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές οδεύοντας για το μεγαλύτερο πτωτικό σερί του 2025 καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή όπου οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν καταρρεύσει οριστικά, αυξάνει την αβεβαιότητα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,33% στις 654,22 μονάδες οδεύοντας για την έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών και στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 5 Αυγούστου. Ο Eurostoxx 50 διολισθαίνει 0,41% στις 6.503 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,48% στις 26.242 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,19% στις 8.563 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύεται 0,19% στις 10.740 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,41% στις 53.368 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κινείται στις 20.018 μονάδες με +0,17%.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έφτασαν σε ένα νέο κρίσιμο σημείο την Τρίτη, έπειτα από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο το Ιράν στρέφεται σε μία πλήρως επιθετική στρατιωτική στάση, μετά την πλήρη κατάρρευση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που αποσκοπούσαν στη μόνιμη λήξη του πολέμου.

Η στροφή προς μια επιθετική στάση προκαλεί άμεσους φόβους για επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής και θαλάσσιους διαδρόμους, εξαλείφοντας τις εναπομένουσες ελπίδες για διπλωματική λύση.

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ο ισχυρός κύκλος εταιρικών αποτελεσμάτων, σε συνδυασμό με τα ισχυρά μεγέθη των τραπεζών, των εταιρειών πολυτελείας και του ενεργειακού κλάδου, ώθησε τον Stoxx σε νέα υψηλά. Ωστόσο, αυτή η περίοδος έχει για τα καλά ολοκληρωθεί και χωρίς νέες θετικές προβλέψεις από τις εταιρείες που να στηρίζουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις η αγορά εμφανίζεται περισσότερο εκτεθειμένη σε μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς.

Στα μάκρο της ημέρας, η ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε στο 4,9% για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο, λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις για 4,8%. Ο αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 83.000 την ίδια περίοδο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για αύξηση κατά 129.000 των αναλυτών του Reuters.

Ασία

Με απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων επιδείνωσε το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 2,54% στις 67.460 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 1,55% στις 6.869 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,14% στις 25.481 μονάδες και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διολίσθησε 0,32% στις 4.725 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε κατά 0,04% στις 9.070 μονάδες.