Χρηματιστήριο: Σε πτωτικό τέμπο ο Γενικός Δείκτης - Πιέσεις στις τράπεζες

Με πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τρίτης, μέσα σε επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Με πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό και απώλειες για τον Γενικό Δείκτη ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Τρίτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μέσα σε επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Χθες οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν από τα ιστορικά υψηλά, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη. Η απόδοση του 30ετούς αυξήθηκε κατά σχεδόν 5 μονάδες βάσης, στο 5,31% -το υψηλότερο επίπεδο από το 2007- ενώ η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης, στο 4,72%.

Ξένοι αναλυτές εξηγούν ότι οι πιέσεις στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα αντανακλούν όλο και περισσότερο ανησυχίες που υπερβαίνουν τη νομισματική πολιτική. Τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι μεγάλες εκδόσεις αμερικανικού κρατικού χρέους συνδυάζονται πλέον με ένα κύμα εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεικτικά, οι εκδόσεις αμερικανικών εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας έχουν ήδη φτάσει τα 145,2 δισ. δολάρια μέσα στον Αύγουστο, επίπεδο-ρεκόρ για τον συγκεκριμένο μήνα. Η αυξανόμενη προσφορά εταιρικού χρέους με υψηλότερες αποδόσεις ανταγωνίζεται τα μακροπρόθεσμα treasuries, ασκώντας πρόσθετη ανοδική πίεση στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Στο μεταξύ, το Brent επέστρεψε χθες πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ σήμερα ενισχύεται περαιτέρω, προς τα 92 δολάρια. Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας το Brent σημειώνει συνολικά άνοδο άνω του 8%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου με το Ιράν, το οποίο τυπικά έληξε χθες, και ότι «δεν βιάζεται» να τερματίσει τη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός ασκεί πίεση στην Τεχεράνη. Βεβαίως, σε αδιέξοδο παραμένουν και οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτές τάσεις, με τον DAX στη Φρανκφούρτη και τον CAC στο Παρίσι να υποχωρούν 0,40% και 0,31% αντίστοιχα, ενώ ο βρετανικός FTSE100 ενισχύεται 0,12%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.617,24 μονάδες με απώλειες 0,48%.

Σε αρνητικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,95% στις 3.066,95 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του στο κόκκινο. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στην Alpha Bank που υποχωρεί 1,52% στα 4,60 ευρώ και στη Eurobank με πτώση 1,16% στα 4,51 ευρώ. Ακολουθούν η Πειραιώς (-0,94%), η Εθνική (-0,82%), η Optima bank (-0,73%) και, με οριακές απώλειες, η CrediaBank (-0,10%) και η Τράπεζα Κύπρου (-0,09%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,5 με 32 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 70 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 16,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,52 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνουν η Allwyn που ενισχύεται 1,45% στα 14,305 ευρώ και η Helleniq Energy με άνοδο 0,82% στα 14,73 ευρώ. Ακολουθούν η ElvalHalcor (+0,41%), Cenergy (+0,35%), Τιτάν (+0,29%), Motor Oil (+0,27%), Aktor (+0,20%) και ΔΑΑ (+0,10%). Η ΔΕΗ παραμένει αμετάβλητη στα 21,96 ευρώ.

Στον αντίποδα, βρίσκονται οι Jumbo (-0,82%), ΕΥΔΑΠ (-0,69%), Viohalco (-0,67%), Metlen (-0,53%), Coca-Cola HBC (-0,38%), Lamda Development (-0,37%), Aegean (-0,25%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,05%) και ΟΤΕ (-0,05%).