Η Ευρώπη ενισχύει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά ταξιδιών αναψυχής

Η Νότια Ευρώπη παραμένει «ατμομηχανή» της ανάπτυξης, με την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία να αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και το 2026.

Την θέση στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιών αναψυχής ισχυροποιεί η Ευρώπη, κερδίζοντας το ένα τρίτο της σχετικής δαπάνης την χρονιά που μας πέρασε. Οι εκτιμήσεις είναι εξίσου θετικές και για το τρέχον έτος, με συγκεκριμένους νότιους προορισμούς να συγκαταλέγονται στους πλέον δημοφιλείς και να αναμένεται να ξεπεράσουν τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης.

Τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν από την νέα ανάλυση Economic Impact Research 2026 του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Chase Travel.

Ένα στα τρία ταξίδια αναψυχής γίνεται στην Ευρώπη

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, η παγκόσμια δαπάνη για ταξίδια αναψυχής - τα οποία αντιπροσωπεύουν το 80,5% της συνολικής ταξιδιωτικής δαπάνης παγκισμίως- διαμορφώθηκε το 2025 στα 6,15 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Εξ αυτών η Ευρώπη κατάφερε να αποσπάσει περίπου το 1/3, με τις δαπάνες αναψυχής της να υπολογίζονται κοντά στα 2 δισ. δολάρια.

Βασικό μοχλό ενίσχυσης των προαναφερθέντων επιδόσεων αποτελεί μάλιστα η Νότια Ευρώπη, με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Τουρκία να συγκαταλέγονται στους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς διεθνώς. Για την ακρίβεια το 2025, η δαπάνη αναψυχής αυξήθηκε κατά 3,6% στη Γαλλία, 2,6% στην Ισπανία και 2,2% στην Ιταλία.

Ανοδικά η δαπάνη ταξιδίων αναψυχής και το 2026

Αρωγός της υψηλής ζήτησης, ειδικά για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης είναι η πρόσβαση σε πολλαπλές αγορές του εξωτερικού και η ισχυρή αεροπορική συνδεσιμότητα. Παράγοντες που διατηρούνται και φέτος και αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επιδόσεις της τρέχουσας χρονιάς, οι οποίες σύμφωνα με τον WTTC, θα είναι ακόμα καλύτερες, παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες που προβλημάτιζαν τους προηγούμενους μήνες τους παράγοντες του κλάδου.

Συγκεκριμένα για το τρέχος έτος, βάσει των προβλέψεων του WTTC, η τουριστική δαπάνη αναψυχής στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7%, έναντι παγκόσμιας ανάπτυξης 3,1%.

Πρωταγωνιστής αναμένεται να αναδειχτεί η Ιταλία, με προβλεπόμενη αύξηση της δαπάνης αναψυχής κατά 4,7%. Στη δεύτερη θέση αναμένεται να βρεθεί η Ισπανία με αύξηση της δαπάνης ταξιδίων αναψυχής κατά 4,3% και στην τρίτη θέση η γειτονική Τουρκία με άνοδο 4,1% στη σχετική δαπάνη. Η Γαλλία εκτιμάται ότι θα βρεθεί στην τέταρτη θέση με την αύξηση της δαπάνης ταξιδίων αναψυχής να αναμένεται να φτάσει το 2,6%.