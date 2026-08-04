Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική - Μάχη με διάσπαρτες εστίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο.

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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου από τη Βοιωτία. Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με ομάδες εθελοντών συνεχίζουν να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, προκειμένου να περιορίσουν τις διάσπαρτες ενεργές εστίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί το πιο ενεργό σημείο, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και «καντηλάκια», με τους δασοκομάντος να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να τα διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπυρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επί ποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στην χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις.

Όπως είπε, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε η πυρκαγιά θα θεωρηθεί πλήρως ελεγχόμενη, ενώ βασικός στόχος είναι να παραμείνει εντός της υφιστάμενης περιμέτρου και να αποφευχθούν νέες αναζωπυρώσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο όλο το βράδυ για να αναχαιτίσουν τις εστίες, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη χθες στις 12.16, η πληγείσα έκταση συνολικά ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Ειδικότερα, η συνολική έκταση της περιμέτρου της πυρκαγιάς στη Βοιωτία (Ξηρονομή) είναι 30.966 στρέμματα ενώ στην Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 103.619.

Δορυφορική εικόνα από την Υπηρεσία Copernicus /Emergency Management Service - Mapping της ΕΕ

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, οι επιπτώσεις είναι από τις πυρκαγιές είναι δραματικές τόσο για τα οικοσυστήματα όσο και για τον άνθρωπο, καθώς η απώλεια της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων επηρεάζει άμεσα και την ανθρώπινη ζωή.

Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφαίικα και Άνω Αλεποχώρι.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει πλησίον των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί.

Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου με το Πυροσβεστικό Σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή, λόγω των πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.