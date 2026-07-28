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Σαλμονέλα: Στο μικροσκόπιο τα δείγματα από τη Νίκαια - Πιθανή σύνδεση με Λαμία και Καστοριά

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Σαλμονέλα: Στο μικροσκόπιο τα δείγματα από τη Νίκαια - Πιθανή σύνδεση με Λαμία και Καστοριά
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Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τους ασθενείς με τροφική δηλητηρίαση στην Αθήνα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να βρουν την πηγή της μόλυνσης.

Mετά τη Λαμία και την Καστοριά, ανησυχία και στην Αθήνα για περιστατικά σαλμονέλας. Η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Ελένη Κανταράκη, μίλησε για τους ασθενείς που έφτασαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα με τροφική δηλητηρίαση.

Όπως είπε, προσήλθαν επτά άτομα, μεταξύ αυτών δύο ανήλικοι, την Κυριακή 26 Ιουλίου. «Ανάμεσά τους ήταν και μία οικογένεια με δύο παιδιά περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, πυρετό, εμετό και διάρροια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν» επεσήμανε.

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